Piedzīvo jaunas garšas - konservē kabačus!
Kabači ir viens no dārzeņiem, kuru daudzums rudenī ir tik liels, ka visus izaudzētos grūti apēst. Taču neuztraucies, jo kabaču konservēšana ir lielisks veids, kā saglabāt šo dārzeni arī ziemai. Saimnieces zina dažādus kabaču konservēšanas paņēmienus, lai ziemā varētu baudīt gardus, pašgatavotus ēdienus.
Kabaču konservēšanas metodes
- Kabaču marinēšana
Viens no populārākajiem veidiem, kā konservēt kabačus, ir kabaču marinēšana. Tas ļauj saglabāt to kraukšķīgumu un pievienot nedaudz skābuma. Lai to izdarītu, vispirms nomizo kabačus, sagriez tos plānās šķēlēs un liec sterilizētās burkās. Pievieno ķiplokus, piparus un garšvielas, tad pārlej ar sagatavotu marinādi (ūdens, etiķis, sāls, cukurs). Burkas aizvāko un sterilizē.
- Kabaču sālīšana
Sālīti kabači ir vienkārša un ātra konservēšanas metode. Vispirms kabačus sagriez šķēlītēs vai rīvē, tad pārkaisi ar sāli un garšvielām. Pārklāj ar vāku un ļauj nostāvēties, līdz kabači izdala savu sulu. Šādā veidā tie ir lieliski piemēroti piedevām vai kā uzkoda.
- Kabaču ievārījums
Ja vēlies pagaršot ko saldāku, tad kabaču ievārījums ir lieliska izvēle. Lai to pagatavotu, kabačus nomizo, sagriez mazos gabaliņos un sajauc ar cukuru un citrona sulu. Vāri, līdz izveidojas bieza masa, tad liec burkās un aizvāko. Kabaču ievārījums lieliski noderēs kā pildījums kūkām vai vienkārši gardums kopā ar maizi.
- Kabaču saldēšana
Saldēšana ir vēl viens veids, kā saglabāt kabačus ziemai. Sagriez kabaci gabaliņos. Lai tas saglabātu krāsu un tekstūru, pirms saldēšanas ieteicams to noblanšēt – verdošā ūdenī ieber sagriezto kabaci un pavāri 3 minūtes. Atdzesē un liec saldētavā. Saldētie kabači lieliski der zupām, sautējumiem vai citiem ēdieniem.
Kabaču konservēšana – gardie ziemas krājumi
Neatkarīgi no tā, kuru metodi izvēlēsies – marinēšanu, sālīšanu, ievārījuma pagatavošanu vai saldēšanu – tu droši varēsi baudīt šos gardos dārzeņus visu ziemu. Izmēģini dažādās konservēšanas iespējas un saglabā sev un ģimenei veselīgos un gardos kabačus!