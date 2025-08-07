Ēdot ievārījumu, pat nejutīsi kabača garšu. Foto: Shutterstock
Garšīgi
Šodien 05:44
Kabaču ievārījums ar āboliem un rudens avenēm
Varētu teikt – salds. Būs labs partneris pie zivs un pīles, taču tikpat labi var ēst brokastīs. Un nezinātājs nepateiks, ka viens no šā kokteiļa komponentiem ir kabacis.
Sastāvdaļas
- 1 mazs (300 g) kabacis
- 2 vidēji rudens āboli
- 100 g medus
- 2 riekšavas (250 g) rudens aveņu
- 4–5 daiviņas ķiploka
- saišķis bazilika, sīki kapāta
- čili – pēc garšas
Pagatavošana 20 min
Ābolus un kabačus sarīvē uz rupjās rīves, ķiplokus – uz smalkās. Liec siltā (!) katliņā un lēni sautē savā sulā.
Kad āboli un kabači tikpat kā mīksti, pievieno baziliku, čili, medu un pašās beigās – avenes. Vāri vēl 15–20 minūtes. Pildi sterilās burkās.