Kabaču ievārījums ar āboliem un rudens avenēm
Ēdot ievārījumu, pat nejutīsi kabača garšu. Foto: Shutterstock
Garšīgi

Kabaču ievārījums ar āboliem un rudens avenēm

Padomu nodaļa

Jauns.lv

Varētu teikt – salds. Būs labs partneris pie zivs un pīles, taču tikpat labi var ēst brokastīs. Un nezinātājs nepateiks, ka viens no šā kokteiļa komponentiem ir kabacis.

Sastāvdaļas

  • 1 mazs (300 g) kabacis
  • 2 vidēji rudens āboli
  • 100 g medus
  • 2 riekšavas (250 g) rudens aveņu
  • 4–5 daiviņas ķiploka
  • saišķis bazilika, sīki kapāta
  • čili – pēc garšas

Pagatavošana 20 min

Ābolus un kabačus sarīvē uz rupjās rīves, ķiplokus – uz smalkās. Liec siltā (!) katliņā un lēni sautē savā sulā.

Kad āboli un kabači tikpat kā mīksti, pievieno baziliku, čili, medu un pašās beigās – avenes. Vāri vēl 15–20 minūtes. Pildi sterilās burkās.

Tēmas

Vasara tavā burciņā

Citi šobrīd lasa