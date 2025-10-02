Garšīgi
Šodien 05:22
VIDEO: Mārtiņa Sirmā zelta padomi, kā pagatavot mutē kūstošu aknu pastēti
Aknu pastēte ir viens no tiem ēdieniem, kas var pārsteigt ar bagātīgu garšu un samtainu tekstūru. Lai iegūtu patiešām izcilu, mutē kūstošu pastēti, šefpavārs Mārtiņš Sirmais kanāla "360TV" gatavošanas raidījumā "Dr. Sirmais" atklāj zelta padomus, kas palīdzēs uzlabot tās garšu un konsistenci.
Kā atklāj Sirmais, vispirms galvenais ir aknas apcept, “lai tās nevārās un nesutinās, bet lai ir smuka piecepuma garša”. Pēc tam tiek pievienoti sīpoli, ķiploki, selerija, burkāni, melnās plūmes, konjaks un melnie pipari.
Visu apcep eļļā uz lielas uguns, tad pievieno saldo krējumu un sviestu. Kad masa ir gatava, pievieno sāli un sablenderē viendabīgā masā. “Gatavojot šo pastēti, ir ļoti svarīgi, lai aknas tiek apceptas brūniņas, brūniņas,” uzsver Mārtiņš Sirmais.