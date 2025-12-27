VIDEO: Jakutskā mikroautobuss ar pasažieriem ielūzis ledū; vairāki bojāgājušie, tostarp bērns
Mikroautobuss "Toyota Estima", kas pārvadāja pasažierus, ielūzis ledū Ļenas upē, Jakutskā, netālu no notekūdeņu izplūdes vietas. Temperatūra Jakutijā pašlaik ir aptuveni −45 grādi pēc Celsija.
Incidents notika, uzbraucot uz ledus neatļautā vietā Promišleņnija mikrorajonā, netālu no notekūdeņu izplūdes vietas.
Jakutijas glābšanas dienesta vadītājs Inokentijs Androsovs ziņoja par glābšanas darbu gaitu.
Automašīnā atradušies astoņi cilvēki, tostarp viens bērns. Pieci cilvēki izglābušies paši. Sākotnējie ziņojumi liecina, ka automašīnā palikuši trīs cilvēki, tostarp bērns.
Uz notikuma vietu nosūtīti Jakutijas glābšanas dienesta ūdenslīdēji, un ar cietušajiem strādā Krievijas Ārkārtas situāciju ministrijas Galvenās pārvaldes Sahas Republikā (Jakutijā) psihologs.
"Šodien, 27. decembrī, Ļenas upē notika traģisks incidents: automašīna ar cilvēkiem tajā iegrima. Jakutijas glābšanas dienesta glābēji ir izglābuši četrus cilvēkus, kas atradās uz automašīnas jumta. Viens cilvēks tika atrasts miris tieši zem vietas, kur automašīna iekrita ledū. Saskaņā ar sākotnējo informāciju, automašīnā atrodas vēl divi cilvēki. "Glābēji un ūdenslīdēji strādā, lai izvilktu transportlīdzekli. "Plašāka informācija būs pieejama vēlāk," sacīja Innokentijs Androsovs.
Viņš norādīja, ka Jakutskā šodien ir -47°C. Par incidentu pulksten 8:00 ziņoja vīrietis, kurš bija izglābies no iegrimušās automašīnas.
"Viņš sasniedza tuvējās mājas un piezvanīja glābējiem. Ārsti viņu izmeklēja; viņa veselībai briesmas nedraud. Viņu uzņēma radinieki," piebilda Jakutijas glābšanas dienesta vadītājs.
Notikuma vietā kopumā atrodās 20 neatliekamās palīdzības dienestu speciālisti un septiņas tehnikas vienības.
Pēc Jakutskas mēra teiktā, automašīnā noslīka trīs cilvēki, tostarp viens bērns. Viens cietušais tika evakuēts ar apsaldējumiem un hipotermiju.
Jevgeņijs Grigorjevs izteica visdziļāko līdzjūtību upuru ģimenēm un novēlēja ātru atveseļošanos ievainotajiem. Viņš arī aicināja autovadītājus šķērsot upi tikai oficiālajās pārbrauktuvēs! Nepakļaujiet sevi un savus pasažierus dzīvības briesmām!
Šīs neoficiālās upes šķērsošanas ar katru gadu kļūst arvien nāvējošākas. Ledus izskatās ciets, bet slēptās kušanas vietas un spēcīgā straume padara to ārkārtīgi bīstamu.
Ogļu krājumi Jakutijā izsīkst un seši rajoni riskē sasalt
Sešos Jakutijas rajonos ogļu rezerves apkures stacijās ir gandrīz izsmeltas: Ustjaldanskas, Čurapčinskas, Tatinas, Megino-Kangalaskas, Amginskas un Gornas.
Reģionālais komunālo pakalpojumu ministrs Vjačeslavs Jemeļjanovs atzīst: uzņēmumi vienkārši nevar samaksāt ogļraktuvēm un pārvadātājiem — ir uzkrājušies parādi, beigusies nauda un piegādes ir apstājušās.
Temperatūra reģionā pašlaik ir −42°C, un varas iestādes gaida Finanšu ministrijas subsīdijas, lai atjaunotu degvielas piegādes. Lielākais parādnieks ir valsts uzņēmums "ZhKH RS (Ya)", taču arī privātie uzņēmumi slīkst neapmaksātos rēķinos.
Apkures problēmas Jakutijā turpinās kopš rudens. Toreiz iedzīvotājus brīdināja Jakutskenergo vadītājs: "Ziema būs gara un grūta."
Pirms divām dienām Jakutijā tika reģistrēta −56°C — zemākā temperatūra uz Zemes tajā brīdī.