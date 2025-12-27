VIDEO: Japānā melnais ledus uz šosejas izraisa smagu avāriju, kur sadūrušies vairāk nekā 60 transportlīdzekļi
Japānas Kan-Etsu ātrgaitas šosejā melnā ledus dēļ sadūrās 67 transportlīdzekļi. Ķēdes avārija sākās pēc tam, kad uz apledojušā ceļa paslīdēja kravas automašīna - sekoja domino efekts, kurā viena pēc otras ietriecās vieglie un kravas automobiļi.
26. decembra vakarā Japānā uz ātrgaitas šosejas, sākoties gada nogales svētku sezonai, masīvā avārijā sniega laikā gāja bojā divi cilvēki un 26 tika ievainoti.
Gunmas prefektūras ceļu policija sestdien paziņoja, ka sadursme uz Kan-Etsu ātrgaitas šosejas sākās ar divu kravas automašīnu sadursmi Minakami pilsētā, aptuveni 160 kilometrus uz ziemeļrietumiem no Tokijas.
Policija paziņoja, ka vieglajā automašīnā gāja bojā 77 gadus veca sieviete no Tokijas, un vēlāk no sadeguša kravas auto vadītāja sēdekļa tika izcelts apdedzis ķermenis. . No 26 ievainotajiem pieci cietušie ir smagā stāvoklī.
Kravas automašīnu sadursme bloķēja daļu ātrgaitas šosejas, un automašīnas, kas brauca aiz tām, nespēja nobremzēt uz sniegotās virsmas. Sadursmē bija iesaistīti vairāk nekā 50 transportlīdzekļi, paziņoja policija.
Sadursmes tālākajā galā izcēlās ugunsgrēks, kas izplatījās uz vairāk nekā duci transportlīdzekļu, no kuriem daži pilnībā sadega. Ugunsgrēkā, kas tika nodzēsts aptuveni septiņas stundas vēlāk, neviens necieta, paziņoja policija.
Piektdienas vakarā, kad daudzi japāņi sāka gada nogales un Jaunā gada brīvdienas, bija spēkā brīdinājums par spēcīgu snigšanu.
Daļa automaģistrāles palika slēgta policijas izmeklēšanas, avārijā iesaistīto auto aizvākšanas un tīrīšanas dēļ.