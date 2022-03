Ja nav naudas, bet gribas uzlabot mājas interjeru: 10 idejas, ko paveikt paša rokām

Reizēm pat tik vienkāršs un maciņam draudzīgs elements kā krāsaina spuldze, jaunas kafijas tases vai košs dīvāna spilvens var jūtami atsvaidzināt telpu, turklāt tas izdarāms teju pāris stundu laikā. “Bonava Latvija” eksperti apkopojuši 10 vienkārši īstenojamas idejas, kas ļaus pavasara iestāšanos svinēt ar pavisam svaiga interjera sajūtu.

Saņemies ģenerāltīrīšanai

Pirms ķerties pie radikālām pārmaiņām, pats pirmais uzdevums ir rūpīgi iztīrīt, sakārtot, sašķirot un organizēt savu dzīves telpu. Iespējams, saliekot visu savās vietās, secināsi, ka pārmaiņas nemaz nav nepieciešamas – atliek vien celt goda vietā kādu piemirstu aksesuāru vai nedaudz pārkārtot mēbeles, un vēlamais efekts būs panākts. Pamatīga tīrīšana un daudz svaiga gaisa ļauj skaidri palūkoties apkārt un objektīvi novērtēt situāciju, jo acis neaizķeras ne aiz kā lieka. Atbrīvo vietu kam jaunam: lielākas mantas, ko ikdienā neizmanto, novieto pagrabā vai noliktavā. Diemžēl tāda greznība visos mājokļos nav pieejama, bet, ja dzīvo jaunā projekta mājā, visticamāk, šāda iespēja ir – izmanto to! Mazākas lietas organizē skapjos, kumodēs un kastēs. Turklāt šādi var atrast daudz noderīgu lietu, kas jau piemirsušās – tā teikt, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais.

Mainās gadalaiki – mainās akcenti

Katram gadalaikam ir savas krāsas un raksturīgie ornamenti. Atliek vien nomainīt dažus akcentus – galdautu vai salvetes, dvieļus, sveces, spilvendrānas – un jauns gadalaiks iestājas ne tikai aiz loga, bet arī interjerā. Pavasarim piestāv rozā un balts – ābeļziedu krāsas, gaiši zaļš un dzeltens – plaukstoši koki, maigi zils – pavasara debesis. Gaišas, vieglas, dzīvespriecīgas un dzidras krāsas, pasteļtoņi, viegli, gaisīgi audumi. Maigi aromātiskas sveces un citrusaugļu smarža, viss svaigais, jaunais un tīrais. Un tāpēc nebūt nav jāmetas uz veikalu – pārlūko savus krājumus, tur noteikti atradīsies kas noderīgs (tāpēc ir vērts atgriezties pie pirmā padoma)!

Iedvesmojies no dabas

Ja gatavojies iegādāties jaunus interjera priekšmetus vai tekstilizstrādājumus, bet īsti nezini, ko izvēlēties, vienmēr dod priekšroku neitrāliem dabas toņiem un dabiskiem materiāliem. Tie būs gan videi draudzīgāki, gan ilgmūžīgāki, turklāt tos varēs viegli kombinēt ar košiem akcentiem jebkurā krāsu gammā. Kamēr vēl nav svaigu ziedu, izrotā mājokli ar neparastu jūras krastā vai mežā atrastu zaru. Pārmeklē vecmāmiņas pūralādi – varbūt tur atrodas rokām darinātas galdsedziņas vai lina dvieļi. Iegādājies telpaugu, kas atsvaidzinās nogurušu telpu, vai brokastu kafijas tases ar ziedu rakstu. Zaļumi podiņā uz palodzes, ziedoši ķiršu un ābeļu zari, peonijas, tulpes, narcises – ļauj vaļu dabas veltēm un vēro, kā atplaukst tavs interjers!

Pārkārto grāmatplauktu

Šis interjera atjauninājums neprasa nekādus ieguldījumus, toties var radīt patiešām lieliski efektu. Reizēm pietiek vienkārši ieviest kārtību savās grāmatu grēdās, bet tiem, kuru grāmatplauktos jau valda noteikta sistēma, varbūt ir vērts izmēģināt ko draiskāku. Sakārto grāmatas pēc to muguriņu krāsām – tas piesaistīs skatienu un var kļūt par interesantu akcentu telpā. Ja plauktos ir brīva vieta, papildini to ar ceļojuma suvenīriem, neparastiem traukiem, fotoattēliem vai figūriņām.

Ja kaut ko kolekcionē, cel gaismā krāšņākos eksemplārus! Ievies pītas vai košu audumu kastes un daļu plaukta satura parvieto tajās – tas ne tikai atsvaidzinās telpu, bet arī palīdzēs uzturēt kārtību. Sevišķi aktuāli tas ir nelielos dzīvokļos, kur nozīme ir katram kvadrātcentimetram. Un, kas zina, varbūt grāmatu pārkārtošanas procesā atradīsi labi piemirstu grāmatu, kas sagādās daudz patīkamu mirkļu!

Nenovērtē par zemu dīvāna spilvenus

Kaut arī daudziem dīvāna spilveni šķiet lieka un turklāt vecmodīga greznība, tie spēj radīt neaizmirstamu efektu. Liec pie darba liekos spilvenus, ko ikdienā neizmanto, izvēlies sava mīļākā gadalaika krāsas vai toņus, kas atspoguļo tavu noskaņojumu, un ļauj savam mājoklim stāstīt par tevi! Īpaši oriģinālas būs spilvendrānas, ko pašūsi no savu laiku nokalpojušām tekstīlijām, tā dodot otro dzīvi nevajadzīgiem priekšmetiem. Novērtē komfortu, ko tavai mugurai sniedz ērts spilvens!

Atsvaidzini labierīcību telpas

Kurš teicis, ka vietai, kur ķeizars kājām iet, jābūt garlaicīgai telpai ar kailām sienām? Arī tualete ir pelnījusi glītu interjeru! Liec pie sienām interesantus attēlus, ievies kādu telpaugu vai mākslīgo augu, ja tualetē nav dabiskās gaismas, izvēlies gaisa atsvaidzinātāju ar patīkamu aromātu un pārvērt arī šo vietu par stilīgu telpu!

Akcentē sienas fragmentu

Lai mainītu interjeru, nav jāpārlīmē tapetes visā istabā vai jāpārkrāso sienas. Reizēm pietiek akcentēt vienu sienas fragmentu, kas vislabāk ir redzams, ienākot telpā, vai pastāvīgi atrodas redzeslokā. Vienkāršs un lēts risinājums ir nokrāsot sienas fragmentu kontrastējošā krāsā un pēc tam to izdekorēt ar attēliem vai fotogrāfijām.

Jau mazliet sarežģītāks, bet ļoti radošs risinājums ir ņemt talkā šablonus un veidot neparastu ģeometrisku rakstu metāliskās krāsās. Bet var arī noteiktā laukumā uzlīmēt greznas, īpašas tapetes ar skaistu attēlu, kas labi saskan ar kopējo intejeru un dod telpai papildu noskaņu. Akcenta tapetes plašā klāstā pieejamas daudzos ārzemju interneta veikalos, bet, labi pameklējot, ko īpašu var atrast arī pie mums.

Uzlabo apgaismojumu

Nereti telpas interjera panākumus un to, kā iemītnieki jūtas telpā, nosaka tas, cik veiksmīgi un pārdomāti tā ir apgaismota. Galvenie apgaismojumu veidi ir: centrālais apgaismojums – spilgtas gaismas lustra vai iebūvēta lampu sistēma pa telpas perimetru (piemērots viesistabā viesu uzņemšanai, rotaļām ar bērniem, telpu uzkopšanai); darba zonas apgaismojums – ēdiena gatavošanai virtuvē vai mājas birojam; koncentrēta noskaņas gaisma – patīkamai atmosfērai virs galda ēdamzonā; stāvlampa vai galda lampa atpūtas zonā – mājīgiem vakariem pie televizora vai lasīšanai; apgaismots logs – mājīgas atmosfēras un elegances radīšanai, arī vērojot logus no ārpuses; akcenta gaismas – gleznu vai citu sienas dekoru un īpašu interjera elementu izcelšanai. Kas attiecas uz apgaismes ķermeņiem – vairāk vienmēr ir labāk, jo ļauj variēt un viegli mainīt noskaņu telpā. Bet viena krāsaina spuldze var izrādīties īpaši pārsteidzošs risinājums, sevišķi šaurās un mazās telpās, kur diži izvērsties ar dizainēšanu nav iespējams.

Pārkrāso grīdu

Biežāk tiek runāts par sienu krāsošanu interjera atsvaidzināšani, bet varbūt ir pienācis laiks dot jaunu ietērpu grīdai? Nebūt nevajag aprobežoties ar brūno vai pelēko – arī grīdas var krāsot visās varavīsknes krāsās! Izmēģini pavasara debesu zilo, piesātinātu smaragdzaļo vai saulaini dzelteno vai zīmē uz grīdas lielas puķes, imitē flīžu mozaīku vai persiešu paklāja rakstu – vienīgā robeža ir tava drosme un fantāzija.

Dod iespēju citādam mēbeļu novietojumam

Pārdomā, cik funkcionālas ir tavas mēbeles un cik ērts to izvietojums. Izvairies no mēbeļu novietošanas tur, kur biežāk pārvietojies, lai nenāktos uzskriet mēbeļu stūriem un nebūtu jāmet līkumi ap tām. Kvalitatīvas, viegli pārveidojamas mēbeles, kas nodrošina gana daudz mantu uzglabāšanas iespēju, no interesantas alternatīvas ir kļuvušas par nepieciešamību, sevišķi mazos dzīvokļos. Tomēr izvērtē, vai neesi pieļāvis bieži izplatīto kļūdu, izlīmējot mēbeles gar sienām. Nebaidies tās sagrupēt telpas vidū, piemēram, dīvānu un atpūtas krēslus, veidojot loģiskas zonas dažādām funkcijām un piešķirot telpai pavisam jaunu veidolu.