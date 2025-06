Kā Zane Dombrovska Ropažos radīja pirmo telpisko skaņas koncertzāli Latvijā

Viss tālākais noticis ļoti strauji – no mazas domas par savu vietu, līdz idejai par pirmās telpiskās skaņas koncertzāles izveidi; tempus palīdzējis uzturēt saņemtais atbalsts no Lauku atbalsta dienesta. “Galvenais, ko gribējās – pēc iespējas nevis vienkārši nojaukt un uzcelt no jauna, bet atjaunot vecās ēkas. Piemēram, bija, kas ieteica šķūnim jumtu nojaukt, nevis atjaunot. Bet šķita, ka tā nedrīkst darīt, tik augsts jumts noteikti ir celts ar kādu domu! Un tagad, tur dzīvojoties, sajūtam – šis lielais jumts, piemēram, aiztur arī valdošos vējus. Kad profesors Hanss Ginters-Loks no Igaunijas brauca veikt skaņu mērījumus, lai rēķinātu, kā zālē izvietot tumbas, viņš bija sajūsmā, ka ģeometrija sakrīt ar to, kāda nepieciešama skaņai.”