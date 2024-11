Esi nopircis lauku māju - kā var uzzināt tās vēsturi? Skaidro eksperts Tomašuns

Pieredzējušais vēstures pētnieks teic – ir diezgan liels tīkls, ar kuru var strādāt. Piemēram, ja tev šķiet, ka tavā īpašumā varētu būt nonācis pilskalns, senkapi vai svētavots, kaut arī pieejamos avotos par to nav ziņu, tev jāmeklē speciālists, kurš to novērtēs. Nav vienas organizācijas, kas sniegtu šādu pakalpojumu, tāpēc jāatrod konkrēts speciālists. Piemēram, Latvijas Arheologu biedrībai ir mājaslapa ar speciālistu vārdiem un kontaktiem. Tev ar kādu no viņiem ir jāsazinās un jālūdz palīdzība. Pēc pieredzes, arheologi ir diezgan atsaucīgi.