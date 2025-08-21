Tramps: šobrīd Ukrainai nav nekādu izredžu uzvarēt karā
ASV prezidents Donalds Tramps ir kritizējis savu priekšteci Džo Baidenu par to, ka viņš neļauj Ukrainai "atbildēt".
ASV prezidents bieži izsaka kritiku pret savu bijušo konkurentu, kurš uzvarēja viņu 2020. gada vēlēšanās. Savā jaunākajā ierakstā sociālajos tīklos Tramps salīdzina Ukrainu ar "lielu komandu sportā, kas ir ar fantastisku aizsardzību, bet tai nav atļauts uzbrukt".
“Ir ļoti grūti, ja ne pat neiespējami, uzvarēt karā, neuzbrūkot iebrucēja valstij. Tas ir kā lielai komandai sportā, kurai ir fantastiska aizsardzība, bet tai nav atļauts uzbrukt. Nav nekādu izredžu uz uzvaru! Tā ir ar Ukrainu un Krieviju,” pausts ierakstā “Truth Social”.
Viņš uzsvēra, ka “ārkārtīgi nekompetentais” Džo Baidens neļāva Ukrainai atbildēt, tikai aizsargāties: “Kā tas beidzās? Jebkurā gadījumā, šis ir karš, kas nekad nebūtu noticis, ja es būtu prezidents.”
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacīja, ka viņš varētu tikties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet tikai pēc tam, kad Kijivas sabiedrotie būs vienojušies par drošības garantijām Ukrainai. "Mēs vēlamies gūt sapratni par drošības garantiju arhitektūru septiņu līdz desmit dienu laikā," Zelenskis trešdien teica vairāku mediju žurnālistiem.