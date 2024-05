“Sāc ar priekšnamu, nevis ar omītes guļamistabu” - vērtīgi padomi tiem, kuri grib ievest kārtību ģimenes lauku mājā

“Mans princips, pie kā ļoti cenšos pieturēties arī pati, ir - neuzbāzties ar saviem padomiem un palīdzību, ja man to nelūdz,” atzīst mājas kārtošanas konsultante Vita Anspoka (Instagram.com/vita_cosyhome/). Viņa uzskata: ja mājas kārtošanas un palīdzēšanas vēlme ir tikai bērniem, bet paši vecāki tādu nav izteikuši, tas neizbēgami novedīs pie strīdiem. “Kārtot varam tikai ar saimnieku piekrišanu. Bērniem ar iejūtību un sapratni jāpieņem šī situācija, ar varu neuzspiežot savu palīdzību. Savukārt, ja abas puses - gan vecāki, gan bērni - izlēmuši par labu kārtošanai, jārēķinās ar to, ka ne vienmēr viedoklis par to, kas ir un kas nav paturēšanas vērts, sakritīs,” par iespējamiem riskiem brīdina Vita.