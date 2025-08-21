Jēkabpilī bezvēsts pazudis divu bērnu tēvs Ainārs - tuvinieki vairs brīnumam netic
Svētdienas vakarpusē Ainārs ar draugiem nolēma doties atpūtā uz Radžu ūdenskrātuvi, kur noīrēja arī katamarānu. Tomēr tajā brīdī neviens nevarēja apjaust, ka diena izvērtīsies īstā traģēdijā.
Kādu laiku kopānija ālējās ar gulbja formas braucamrīku, un Ainārs joka pēc izlēma ielēkt duļķainajā ūdenī ar visām drēbēm. Tomēr drīz smiekli pārvērtās šausmās, jo Ainārs ūdens virsmu vairs nesasniedza. Draugi metās Aināru meklēt, tomēr bija jau par vēlu - redzamība tumšajā ūdenī bija niecīga un Ainārs tā arī netika laicīgi izglābts.
“[Pirms brauciena] Viņi teica: “Mēs visi esam labi peldētāji.” Īpaši tas vīrietis. Viņš nebija baigi priecīgs, ka es liku to vesti vilkt, taču beigās uzvilka,” raidījumam "Degpunktā" atklāj pludmales glābēja.
Bet Aināra bijusī sieva Linda, kura audzina abu kopīgos bērnus, atklāj, ka šobrīd dzīvo īstās šausmās un norāda, ka nezina kā dzīvot tālāk. Vīrietis šobrīt izsludināts par bezvēsts pazudušu un viņu meklē Valsts policijas amatpersonas un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ūdenslīdēji. Tikmēr Linda atklāj, ka uz brīnumu vairs necer...