VID skaidro: kāpēc iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksa no algas kļūs mazāka, bet par čekiem atgriezīs vairāk
Kopš šī gada sākuma Latvijā ir stājusies spēkā darbaspēka nodokļu reforma. Cita starpā ir ieviests vienots neapliekamais minimums visiem, kā arī vienkāršota iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) likme.
Šīs izmaiņas atspoguļosies gada ienākumu deklarācijās: atgūstamā nodokļa summa no algas samazināsies, toties par attaisnotajiem izdevumiem varēs saņemt lielāku atmaksu, ziņoja LTV raidījums "4. studija".
VID Nodokļu pārvaldes pārstāve Digna Tarvida skaidroja, ka galvenās izmaiņas, kas radīja jautājumus iedzīvotājiem, ir saistītas ar atšķirību starp prognozēto neapliekamo minimumu un diferencēto neapliekamo minimumu:
"Gada laikā tiek piemērots viens, deklarācijā - cits, un rezultātā kādam rodas pārmaksas, bet kādam - nepietiekama nodokļu samaksa. Sākot no šī gada, tiek ieviests viens fiksēts neapliekamais minimums, tāpēc šādām problēmām vairs nevajadzētu rasties," atzīmēja Tarvida.
Citiem vārdiem sakot, ienākuma nodokļa atmaksa no algas kļūs mazāka. Ja agrāk darba devēji bieži ieturēja lielāku iedzīvotāju ienākuma nodokli, nekā vajadzīgs, sarežģītā diferencētā neapliekamā minimuma aprēķina dēļ, tad tagad jaunā sistēma ļauj izvairīties no šādām neprecizitātēm, ziņo portāls "Lsm.lv".
Tarvida skaidroja, ka mainās arī kārtība, kādā tiek atmaksāts nodoklis par attaisnotajiem izdevumiem: "Tagad tiek atgriezta tieši pamatlikme. Ja iepriekš tā bija 20%, tad tagad - 25,5%. Attiecīgi šogad maksimāli var atgūt 25,5% no 600 eiro."
Tādējādi maksimālā summa, ko var atgūt par attaisnotajiem izdevumiem (piemēram, izglītības un medicīnas pakalpojumu čekiem), palielinās no 120 līdz 153 eiro gadā.
"Ja summa pārsniedz 600 eiro, nodokļa atmaksa tiek veikta tikai no šīs summas, bet pārējā daļa tiek pārnesta uz nākamajiem gadiem. Turklāt deklarāciju var iesniegt ne tikai par sevi, bet arī par ģimenes locekļiem - laulāto, bērniem, vecākiem, mazbērniem. Tomēr 600 eiro limits tiek piemērots ne tikai konkrētā cilvēka deklarācijā, bet arī tad, ja šis cilvēks jau ir iesniedzis savu deklarāciju ar tiem pašiem čekiem," precizēja Tarvida.
Jaunās nodokļu likmes tiek piemērotas tikai algai un attaisnotajiem izdevumiem, sākot no šī gada. Iesniedzot deklarācijas nākamajā gadā - par 2024. vai 2023. gadu - Valsts ieņēmumu dienests aprēķinās iespējamās pārmaksas pēc iepriekšējiem noteikumiem.