"Pārdodu vai mainu pret apartamentiem Jūrmalā" - kādus īpašumus Krievijā piedāvā iegādāties latviešiem. FOTO
Maskava, Kaļiņingrada vai pie pašas Latvijas robežas - Pečori. Šīs ir dažas no Krievijas pilsētām, kurās iespējams iegādāties nekustamo īpašumu. Plašāka informācija par tiem atrodama portālā "ss.com", pārliecinājās Jauns.lv.
Viens no sludinājumiem, kas pieejams portāla "ss.com" īpašnieks "pārdod vai maina dzīvokli Maskavā pret apartamentiem Jūrmalā vai Tenerifē". Piedāvājumā ir 74 kvadrātmetrus liels dzīvoklis par cenu 520 tūkstoši eiro.
Maskavā tiek pārdots vēl kāds nedaudz pieticīgāks 53 kvadrātmetru plašs dzīvoklis par 140 tūkstošiem eiro. "Mainu dzīvokli Maskavā (Aviatoru iela 8) pret diviem dzīvokļiem Latvijā (Rīgā un Daugavpilī) vai pārdodu par 140 000 eiro (14 000 000 rubļu).
Kāds cits sludinājums krievu valodā vēsta: "Mainu trīsistabu dzīvokli Pitalovā, Pleskavas apgabals, pret īpašumu Latvijā. Dzīvoklis ar daļējām ērtībām (ūdensvads, kanalizācija, krāsns apkure), atrodas 2. stāvā divstāvu mājā pašā pilsētas centrā.
Pie mājas ir pievilkts gāzesvads, taču dzīvoklis nav pieslēgts, jo tajā iepriekš dzīvoja 90 gadus veca sieviete. Māja pirms apmēram pieciem gadiem kapitāli renovēta (jumts, pamati, ārējā apdare).
Pie mājas ir plašs pagalms, dzīvoklim pieder pieci šķūnīši, no kuriem vienu var pārveidot par garāžu - tā jau izdarījuši kaimiņi. Pirmajā stāvā zem dzīvokļa atrodas ziedu veikals, tāpēc dzīvoklī visu laiku ir pozitīva (silta) temperatūra.
Uzstādīti jauni logi un durvis, jauna kanalizācija. Vairāk informācijas un fotogrāfiju - WhatsApp." Šis 58 kvadrātmetrus plašais dzīvoklis tiek pārdots par nieka 10 tūkstošiem eiro.
Pitalovā, Pleskavas apgabalā tiek pārdots vēl kāds īpašums - trīsstabu dzīvoklis. Sludinājumā minēts: " Dzīvoklis gaišs, silts, nav stūra dzīvoklis. Vannasistaba un tualete - atsevišķi, plaša virtuve, pieejams aukstais un karstais ūdens, gāze un elektrība.
Dzīvoklis pilnībā sagatavots remontam: atbrīvots no mēbelēm un vecā apdares, visi logi nomainīti pret jauniem pakešu logiem. Ideāls novietojums attiecībā pret debespusēm - lielākā daļa logu vērsti uz austrumiem, guļamistaba - uz rietumiem.
Ir iespēja izveidot garderobi/noliktavu vai atstāt plašu priekšnamu.
Tīra kāpņu telpa, labi kaimiņi, sakopta teritorija. Pagalmā ir puķu dobes, lapene, trenažieri, rotaļu laukums, atpūtas zona un promenāde līdz upei. Netālu atrodas veikals "Пятерочка" un Utrojas upe.
Dokumenti kārtībā, pārdod īpašnieks, bez apgrūtinājumiem. Dzīvokli var apskatīt jums ērtā laikā. Ir iespēja vienoties ar meistaru, kurš sagatavoja dzīvokli remontam, par remonta veikšanu."
Trīsistabu dzīvokli pārdod arī Kaļiņingradā: "Vācu laikā celtā mājā, 1. stāvā.
Griestu augstums - 3,05 metri. Istabas izolētas. Dzīvoklis ar remontu, uzstādīti jauni pakešu logi. Virtuvē un gaitenī sienas klātas ar dekoratīvo apmetumu, virtuvē uz sienas uzlikta keramikas flīžu sieniņa.
Laba sabiedriskā transporta satiksme - līdz dzelzceļam un autoostai ir tikai dažas autobusa pieturas. Dzīvoklis pieder vienam īpašniekam jau 10 gadus, tajā neviens nav deklarēts. Pēc remonta neviens nav dzīvojis. Iespējams arī ilgtermiņa īres variants."
Šī dzīvokļa platība ir 60 kvadrātmetri, bet cena - 60 tūkstoši eiro.
Kāds cits sludinājums krievu valodā vēsta: "Pārdodu vai mainu pret jebkādu nekustamo īpašumu Latvijā, automašīnu vai kemperi. Īpašums atrodas Lipeckas apgabalā, Gudovas ciemā, 30 kilometrus no Lipeckas un 350 kilometrus no Maskavas.
Māja atrodas pie centrālās šosejas Lipecka-Čapligina-Maskava. Aptuveni 100 metrus no mājas - autobusu pietura. Tuvumā atrodas arī veikali un feldšerpunkts (medicīnas punkts)." Mājas platība norādīta 70 kvadrātmetri, bet cena - nieka 12 ar pusi tūkstoši eiro.
Bet 3,5 stundu braucienā no Rīgas pie pašas Latvijas robežas Krievijas pilsētā Pečori var iegādāties 160 kvadrātmetru plašu māju tikai par 70 tūkstošiem eiro.