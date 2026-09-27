Pārmērīgs mitrums, uz logiem veidojas kondensāts... Kā pasargāt māju no pelējuma?
Latvijā gada aukstajā sezonā ir problēmas ar augstu gaisa mitruma līmeni iekštelpās. Uz logiem veidojas kondensāts, veļa ilgi neizžūst, uz sienām parādās pelējums, ir nepatīkams mitra gaisa klimats.
Mitras vides iemesli
Pārmērīgs mitrums mājā rodas cilvēka darbības rezultātā: veļas vai mitru drēbju žāvēšana, iešana dušā vai vannā, ēdiena gatavošana, akvāriji… Pat cilvēku izelpotais gaiss ir mitrs. Četru cilvēku ģimene normālos dzīves apstākļos katru dienu gaisā izdala aptuveni 12 litru ūdens. Piemēram, rudenī, kad mūsu reģionā ir visvairāk nokrišņu, mitrums mājā ieplūst arī no ārpuses.
Rezultāts – kondensāts uz logiem, melnais pelējums
Aukstajā sezonā atdziest logu un sienu iekšējās virsmas, un uz šīm aukstajām virsmām veidojas kondensāts. Tā kā ārā ir auksts un mitrs, cilvēki tur logus aizvērtus, tāpēc liekais mitrums netiek izvadīts no telpas, un mitruma līmenis ievērojami paaugstinās. Ja telpas relatīvais mitrums pārsniedz 60 procentpunktu, veidojas pelējuma augšanai piemēroti apstākļi. Vispirms parādās nepatīkama mitruma un pelējuma smaka, tad – redzamas pelējuma pazīmes. Lai novērstu pelējumu, jāveic pasākumi, lai samazinātu mitrumu telpās.
Vai mājās nav ventilācijas?
Atverot logus vai izmantojot ventilācijas sistēmu, var nodrošināt telpas ar svaigu, skābekli saturošu gaisu, taču tas bieži vien nepalīdz samazināt mitruma līmeni, jo telpā ieplūstošais gaiss arī var būt mitrs. Ar ventilāciju gaisu telpā var uzlabot tikai tad, ja ārā ir sauss gaiss. Latvijā aukstajā sezonā relatīvais mitrums ir 80–90 %. Ieplūstošais aukstais āra gaiss ievērojami atdzesē telpu, tāpēc ir nepieciešams tērēt daudz enerģijas, lai uzsildītu gaisu telpā, bet bieži vien ar esošo apkures sistēmu nepietiek, lai ātri uzsildītu auksto āra gaisu, līdz ar to temperatūra telpā ne vienmēr ir komfortabla. Turklāt caur atvērtiem logiem telpās iekļūst piesārņojums un trokšņi.
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Lieko mitrumu savāc gaisa sausinātājs
Gaisa sausinātājs (vai mitruma savācējs) ir pamatlīdzeklis, lai samazinātu pārmērīgu mitrumu mājās, kā arī labākais profilakses un aizsardzības līdzeklis pret pelējumu. Lielākā daļa sausinātāju ievelk gaisu ierīces iekšpusē, kur mitrs gaiss kondensējas uz aukstām virsmām, un pēc tam sausais gaiss tiek atgriezts telpā. Ir gaisa sausinātāji, kas silda gaisu, izraisot kondensāta veidošanos ierīces iekšienē temperatūras atšķirību dēļ. Ūdens (kondensāts) no gaisa tiek savākts īpašā traukā vai caur kanalizācijas šļūteni novadīts tieši kanalizācijā.
Izvēloties sausinātāju, pievērsiet uzmanību tā īpašībām un ražotāja ieteiktajai kvadratūrai. Vienmēr ir labāk izvēlēties jaudīgāku un efektīvāku ierīci, kas gaisu sausinās vieglāk un ātrāk nekā mazākai kvadratūrai paredzēta ierīce. Ja žāvēšanas līdzekļa jauda nav pietiekama, pat pastāvīgi darbojoties, tā nesamazinās lieko mitrumu līdz 50 % relatīvā mitruma, kas ir pieņemams cilvēka videi. Piemēram, telpās, kuru platība ir 60–70 kvadrātmetriem, nepietiek ar sausinātāju, kas paredzēts 40–50 kvadrātmetru plašām telpām. Tas savāks mitrumu daudz ilgāk laikā, ātrāk nolietosies, palielināsies elektroenerģijas patēriņš, un ne vienmēr mitrums tiks samazināts līdz komfortablam līmenim. Dzīvojamās telpās, kuru platība ir 70 kvadrātmetru, sausinātājam jāspēj savākt 8–10 litrus ūdens dienā istabas temperatūrā (lielākā daļa ražotāju norāda mitruma savākšanas veiktspēju laboratorijas vidē, t.i., 30 grādi pēc Celsija pie 90 % mitruma).
Ir ierīces, kas var savākt tikai 200 ml dienā, vai pat tādas, kas savāc tikai 50 ml ūdens. Šādas ierīces ir paredzētas izmantošanai nelielos skapjos, kumodēs vai kastēs. Ar tādām nepietiek, lai savāktu mitrumu istabā, nemaz nerunājot par atbilstoša mitruma līmeņa nodrošināšanu visā dzīvoklī vai mājā.
Izvēloties sausinātāju, jāņem vērā arī konkrēta modeļa trokšņa līmenis, jo ierīcei jādarbojas ne tikai dienas laikā, bet arī naktī, kad parasti paaugstinās mitruma līmenis telpā.
Wood’s sausinātāji – zviedru kvalitāte visām dzīves situācijām
SIA ORO LATVIJA ir specializēts uzņēmums ar daudzu gadu pieredzi un visplašāko gaisa sausinātāju piedāvājumu Baltijas valstīs. Iesakām iegādāties pārbaudītos, uzticamos un izturīgos Wood’s gaisa sausinātājus. Šie Zviedrijā ražotie sausinātāji ir vieni no populārākajiem Eiropā un vieni no visvairāk pārdotajiem. Wood’s sausinātāji ieņem pirmo vietu Zviedrijā notikušajā Best In Test konkursā.
Dzīvojamās telpās vai vasarnīcā – modelis WDD80
Wood’s WDD80 ir populārākais sausinātājs Baltijā, pateicoties klusajai darbībai, kompaktajam izmēram un spējai nodrošināt pietiekamu mitruma līmeni 60–70 kvadrātmetru plašās dzīvojamās telpās.
Šis populārais Wood’s WDD80 sausinātājs var savākt līdz pat 8 litriem ūdens dienā, kas ir pietiekami 3–4 istabām. Tas būs vienlīdz efektīvs mitruma savākšanā neatkarīgi no telpas temperatūras un papildus sildīs, pūšot siltu gaisu, tādēļ tas ir arī ideāli piemērots slikti apsildāmām vai neapsildāmām telpām (vasarnīcām, bungalo). Wood’s WDD80 sausinātājs neļauj veidoties kondensātam uz logiem, aptur pelējuma augšanu un padara māju siltāku un komfortablāku. Wood’s WDD80 papildu priekšrocība salīdzinājumā ar kompresora tipa sausinātāju ir tā, ka WDD80 ir jonizators, kas samazina putekļus un smakas gaisā. Jonizatoru var ieslēgt vai izslēgt. Šai ierīcei ir 3 gadu garantija.
JAUNUMS! Izvēlieties mani aukstai telpai – modelis WDD90
WDD90 ir jauns zviedru kompānijas Wood’s modelis. Ierīce apvieno visas svarīgās gaisa sausinātāja funkcijas. Sausinātāja efektīvai darbībai gaisa mitrinātājam ir inteliģents darbības režīms, kas palielinās sausā gaisa plūsmu, kad mitrums ir augstāks, un samazinās sausā gaisa plūsmu, kad tiks sasniegts optimālais mitrums telpā. Elegants displejs parādīs mitruma daudzumu telpā. WDD90 gaisa sausinātājam ir iebūvēta gaisa jonizācijas funkcija, kas samazina nepatīkamo smaku, vīrusu un baktēriju daudzumu gaisā. Ierīces uzsildītais sausais gaiss padarīs uzturēšanos aukstā telpā ērtāku un ietaupīs jūsu naudu par apkuri. WDD90 ir 3 gadu garantija.
Jaunie MDK sērijas sausinātāji dažādu izmēru telpām
2020. gadā Wood’s iepazīstināja ar jauno MDK sēriju – jaunās paaudzes kompresora tipa gaisa sausinātājiem, kuros tradicionālā freona vietā drīzumā tiks izmantots nākamās paaudzes organiskais aukstumnesējs – propāna gāze R290. Tas ir ne tikai videi draudzīgāk, bet arī ievērojami samazina enerģijas patēriņu salīdzinājumā ar parasto aukstumnesēju (freonu).
Sērijas mazākais modelis Wood’s MDK11, pateicoties kompaktajam dizainam un mazajam svaram, ir ideāli piemērots nelielām telpām, piemēram, vienai istabai vai vannas istabai, bet ir pietiekami jaudīgs, lai izžāvētu arī lielas telpas – līdz 50 kvadrātmetriem. Lielākie šīs sērijas modeļi MDK21 (līdz 70 kvadrātmetriem) un MDK26 (līdz 120 kvadrātmetriem) ir jaudīgi, ar pievilcīgu dizainu un paredzēti izmantošanai dažādās telpās. Gaisa sausinātāji ir viegli pārvietojami, jo apakšā ir ritentiņi. Visiem MDK sērijas sausinātājiem ir 3 gadu garantija. Tiem ir mūsdienīgs dizains, LCD ekrāns, kas ļauj kontrolēt mitruma līmeni, redzēt pašreizējo telpas mitruma līmeni un noregulēt vēlamo.
Labs risinājums telpu žāvēšanai
Wood’s LD48PRO+ sausinātājs ir paredzēts izmantošanai veļas žāvēšanas telpās, lai nodrošinātu maksimālu gaisa plūsmu un žāvēšanas efektivitāti. Šīs sērijas sausinātāji ir īpaši izstrādāti, lai pēc iespējas labāk veiktu veļas žāvēšanas funkciju, kā arī efektīvi savāktu mitrumu telpās ar augstākām gaisa kvalitātes prasībām. Gaisa sausinātājam Wood’s LD48PRO+ ir ērts un informatīvs digitālais vadības panelis un četri inteliģenti darbības režīmi: drēbju žāvēšana, viegla žāvēšana, darbs tikai ar ventilatoru un normāla žāvēšana atbilstoši izvēlētajam mitruma līmenim. Ekrānā redzams arī telpas mitruma līmenis.
Pagrabiem, garāžām un citām neapdzīvojamām telpām – SW sērijas sausinātāji.
Visi SW sērijas sausinātāji ir ražoti Zviedrijas rūpnīcā, modeļiem ir metāla korpuss, liela 10 litru tvertne (vai iespējama kondensāta novadīšana kanalizācijā), tie spēj automātiski uzturēt vēlamo mitruma līmeni, tiem ir augsta efektivitāte un zems elektroenerģijas patēriņš. Modelis SW22F ir paredzēts telpām līdz 60 kvadrātmetriem, jaudīgākais modelis SW59F var darboties telpās līdz 160 kvadrātmetriem un savākt līdz 41 litram ūdens dienā. SW sērijas sausinātāji ir izstrādāti, lai izturētu augstu putekļu un mitruma līmeni, tie ir piemēroti mitruma likvidēšanai pagrabos, noliktavās vai garāžās, vienlaikus attīrot gaisu ar komplektā iekļauto SMF pretpelējuma filtru. Mainot SMF gaisa filtrus vismaz reizi gadā, garantiju SW sērijas sausinātājiem var pagarināt līdz 6 gadiem.
WCD-pro ar lieliem riteņiem un rokturi – ērtai transportēšanai
Tajā pašā Zviedrijas rūpnīcā tiek ražoti arī sausinātāji WCD3pro, WCD4pro, kas tāpat kā SW sērija ir ideāli piemēroti izmantošanai rūpniecībā, celtniecībā un citās agresīvās vidēs. Turklāt WCD-pro sausinātāji ir aprīkoti ar izturīgiem riteņiem un nolaižamu rokturi ērtai transportēšanai.