Norvēģijas kroņprincesei Metei Māritai veikta plaušu transplantācija
Norvēģijas kroņprincesei Metei Māritai, kurai ir smaga plaušu slimība, veikta veiksmīga plaušu transplantācija, trešdien paziņoja Norvēģijas karaļnams.
52 gadus vecajai Metei Māritai 2018. gadā tika diagnosticēta plaušu fibroze, kas izraisa plaušu rētošanos un elpas trūkumu, un gadu gaitā viņai laiku pa laikam bija jāsamazina savi pienākumi.
Kroņprincese, kā ierasts pēc transplantācijas, vairākas nedēļas paliks Oslo Universitātes slimnīcā "Rikshospitalet", informēja slimnīcas plaušu speciālists Āre Holms.
Viņas veselības stāvoklis pēdējo sešu mēnešu laikā bija ievērojami pasliktinājies, un 5. jūnijā ārsti paziņoja, ka viņa ir iekļauta plaušu transplantācijas gaidītāju sarakstā.
Ārsti norādīja, ka procedūra ir pēdējais līdzeklis, ja tiek uzskatīts, ka pacientam bez jaunām plaušām ir atlicis dzīvot mazāk nekā divus gadus.
Karaļnams paziņojumā trešdien neprecizēja, kad procedūra tika veikta. Paziņojumā piebilsts, ka Norvēģijas kroņprincis Hokons, kurš ir sava 89 gadus vecā tēva karaļa Haralda V troņmantnieks, atteiksies no publiskiem pienākumiem, lai pavadītu laiku ar sievu.
Pāra 22 gadus vecā meita Ingrīda Aleksandra pārtraukusi sociālo zinātņu studijas Sidnejas Universitātē un atgriezusies dzimtenē, kur rudenī studijas turpinās Oslo.
Saistībā ar kroņprinceses veselības stāvokli atliktas augustā plānotās pāra sudrabkāzu svinības.
Kroņprincese nesen publiski parādījās ar elpošanas cauruli, kas savienota ar skābekļa ierīci, ko nesa pils darbinieks.
Mete Mārita, kas nākusi no ierindas pilsoņu vidus, 2001. gada augustā apprecējās ar Norvēģijas troņmantinieku princi Hokonu.
Šonedēļ viņas vecākajam dēlam Mariusam Borgam Heibijam, kurš dzimis pirms viņas attiecībām ar Hokonu, tika piespriests četru gadu cietumsods par izvarošanu un 32 citiem noziegumiem.
Heibijs ir noliedzis savu vainu smagākajās no apsūdzībām, un viņa advokāti ir paziņojuši, ka spriedums tiks pārsūdzēts.
Janvārī Metes Māritas vārds parādījās ASV Tieslietu ministrijas publiskotajos ASV notiesātā finansista un dzimumnoziedznieka Džefrija Epstīna lietas dokumentos.
Skandāli satricinājuši monarhiju, un tās popularitāte ir mazinājusies, lai gan joprojām saglabājas augsta. Maijā publicēti sabiedriskās domas aptaujas rezultāti liecina, ka 64% Norvēģijas iedzīvotāju atbalsta monarhiju.