Neērts brīdis G7 samitā: Tramps kameru priekšā šķietami novēršas no Zelenska
Neērts brīdis, kurā iesaistīti ASV prezidents Donalds Tramps un Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, izraisījis plašu rezonansi internetā pēc tam, kad kameras iemūžināja abus līderus pirms izšķirošām sarunām par Ukrainu G7 samitā Francijā.
Video redzams, ka Tramps, sveicinoties ar citiem līderiem, šķietami novēršas no Zelenska, raisot jaunas spekulācijas par spriedzi Vašingtonas un Kijivas attiecībās.
Komentāros pie video redzama ļoti dalīta reakcija. Daļa lietotāju uzskata, ka Tramps ar savu attieksmi demonstrējis “Amerika pirmajā vietā” pieeju un nogurumu no Ukrainas lūgumiem pēc palīdzības, savukārt citi pārmet viņam Krievijai labvēlīgas propagandas atbalstīšanu un norāda, ka Ukraina karā parādījusi spēcīgu noturību un militāru spēju pielāgoties. Netrūka arī ironiski komentāri — situācija salīdzināta ar neveiklu sastapšanos ar bijušo partneri publiskā vietā, bet vairāki komentētāji apšauba, vai šajā īsajā video vispār ir redzams apzināts žests.
Did you notice President Trump turning his back on Volodymyr Zelenskyy? 👀 pic.twitter.com/BPGfvFneKN— USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) June 16, 2026
Video parādījies laikā, kad pasaules līderi apspriež Ukrainas kara nākotni un centienus panākt, lai Krievija sēstos pie sarunu galda.
Kā zināms, G7 valstu grupas līderi otrdien vienojās pastiprināt spiedienu uz Krieviju izbeigt karu pret Ukrainu.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedalījās samitā Francijas kūrortpilsētā Eviānā laikā, kad Ukrainas noturība kaujas laukā tiek vērtēta kā laba, taču Krievija joprojām intensīvi uzbrūk tās pilsētām konfliktā, kas tagad ilgst ilgāk nekā Pirmais pasaules karš.
G7 pasaules lielvaru grupas samits ļāva Zelenskim aci pret aci satikties ar ASV prezidentu Trampu, kurš ir centies sazināties ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu, bet arī parādīja pazīmes, ka zaudē pacietību attiecībās ar Maskavu. Tramps paziņoja, ka Krievijai vajadzētu vienoties par kara izbeigšanu.
"Līderi šodien nolēma palielināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas gāzei un naftai," pēc sarunām sacīja avots Francijas diplomātiskajās aprindās.
Līderi arī vienojās, ka "dinamika uz vietas ir Ukrainas labā", piebilda avots, kurš vēlējās palikt anonīms.
Francijas prezidents Emanuels Makrons ir uzaicinājis Zelenski palikt līdz trīs dienu samita beigām trešdien, lai viņš varētu tikties ar Trampu un pārējiem G7 līderiem.