“Ogre United” tiek pie pirmā panākuma Virslīgā, “Tukums 2000” uzvar “Audu”
Debitante "Ogre United" trešdien izcīnīja savu pirmo uzvaru "Tonybet" Latvijas futbola virslīgā, otrā apļa pēdējās, 18. kārtas spēlē viesos ar 2:0 (1:0) pārspējot "Jelgavu".
Citā spēlē "Tukums 2000" mājās ar rezultātu 2:1 (1:1) uzvarēja trešās vietas īpašnieci "Audu".
Jelgavā notikušās spēles 27. minūtē Ogres futbolistus vadībā izvirzīja Markuss Ivulāns, pretuzbrukumā no soda laukuma vidus raidot bumbu vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0 "United" labā.
Ogres komanda vadību nostiprināja 81. minūtē, kad pēc Kristera Čudara sitiena bumbu savos vārtos ieraidīja Maksims Semeško.
Jelgavas komanda pēdējos septiņos mačos piecreiz bija spēlējusi neizšķirti un piedzīvojusi divus zaudējumus, bet Ogres vienība lielākoties piedzīvo zaudējumus un tikai trešdien izcīnīja savu pirmo uzvaru virslīgā.
Tukumā notikušajā spēlē rezultātu mājinieki atklāja 30. minūtē, kad Bogdans Samoilovs gandrīz no laukuma centra raidīja bumbu viesu vārtos. Viesu vārtsargs Nils Puriņš, kurš bija izgājis no vārtiem, bumbu skāra, taču tā ielidoja vārtu labajā augšējā stūrī - 1:0 Tukuma futbolistu labā.
Tikai piecas minūtes "Auda" futbolistiem bija nepieciešamas, lai atspēlētos. Oskars Rubenis no soda laukuma raidīja bumbu vārtu labajā apakšējā stūrī - 1:1.
Otrajā puslaikā 62. minūtē pēc Samoilova piespēles virslīgas rezultatīvākais futbolists Oloko Ede izskrēja pret "Audas" vārtiem un atguva tukumniekiem vadību.
Tukuma komanda pirms trešdienas cīņas bez uzvarām bija sešos mačos pēc kārtas, šajā sērijā tiekot pie trim neizšķirtiem. "Auda" turpretī nesen svinēja trīs uzvaru sēriju.
Vēl šodien "Riga" tiekas ar RFS.
Kārtas ievadā otrdien "Grobiņas" komanda ar 1:0 pārspēja "Liepāju", bet "Daugavpils" mājās spēlēja 0:0 ar "Super Nova" vienību.
Pēc 17 kārtām RFS ir 46 punkti, "Riga" komandai - 42, "Auda" vienībai - 35 punkti 18 dueļos. "Liepājai" ir 25 punkti, "Daugavpilij" - 21, "Super Nova" komandai - 20, "Tukums 2000" vienībai - 17 punkti, "Grobiņai" un "Jelgavai" - pa 16, bet Ogres "United" - septiņi punkti.
2026. gada sezonā čempionāts tiek aizvadīts četros apļos, 36 kārtās izspēlējot 180 mačus. Pēdējā kārta ir paredzēta 8. novembrī.
Iepriekšējā sezonā par čempioni kļuva "Riga" komanda.