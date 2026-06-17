Vai braukšana reģionālajos autobusos kļūs dārgāka? Pārvadātāji norāda uz finansējuma trūkumu
Risinājumus reģionālo autobusu pārvadājumu jomā valdība varētu skatīt augustā, trešdien pēc tikšanās ar Latvijas Pasažieru pārvadātāju asociāciju (LPPA) informēja Satiksmes ministrijā (SM).
Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis (JV) ar LPPA tikšanās laikā vienojās, ka jūlijā iesaistītās puses strādās pie plāniem un kompromisa, lai augustā tos varētu virzīt uz Ministru kabinetu (MK).
LPPA prezidents Ivo Ošenieks uzsvēra, ka asociācija augustā sagaida konkrētus risinājumus saistībā ar ilgtermiņa līgumu indeksāciju, kas jāveic reizi gadā, nevis reizi četros gados, jo tas risinātu divus jautājumus - degvielas cenu izmaiņas, kā arī darba atalgojumu.
Tāpat, pēc viņa teiktā, ir jāatrisina Tuvo Austrumu konflikta dēļ izraisītais degvielas cenu kāpums, jo tas ir "iesitis robu" pārvadātāju naudas plūsmā un zaudējumos.
Ošenieks norādīja, ka jūlijā SM ir jārod risinājumi, kā arī finansējuma avoti. Komentējot, vai viens no finansējuma avotiem varētu būt reģionālo pārvadājumu biļešu cenu celšana, viņš sacīja, ka "pilnīgi noteikti ir jāskatās šajā virzienā, kā arī jāvērtē braukšanas maksas atvieglojumu kategorijas".
Ministrijā skaidroja, ka problēma ar pasažieru pārvadājumiem ir radusies nevis šogad vai pagājušajā gadā, bet laikā, kad nozarē tika veiktas reformas un notika pāreja uz desmit gadu līgumiem ar pārvadātājiem.
Tādējādi satiksmes ministrs šonedēļ tikās gan ar Autotransporta direkciju (ATD), gan LPPA, lai izprastu situāciju, kā arī rastu labākos, turklāt juridiski korektus, risinājumus.
Kozlovskis par vienu no savām trim prioritātēm jaunajā amatā ir izvirzījis pasažieru pārvadājumu nodrošināšanu, līdztekus jautājumiem par Latvijas nacionālo aviokompāniju "airBaltic" un dzelzceļa projektu "Rail Baltica".
ATD iepriekš sacīja, ka direkcija ir atradusi risinājumu ar reģionālā sabiedriskā transporta pārvadātājiem noslēgto ilgtermiņa līgumu cenu indeksācijai reizi gadā. ATD uzskata, ka pāreja uz biežāku indeksāciju ir efektīvākais veids, kā saglabāt pārvadātāju iepirkumā piedāvāto biznesa loģiku un godīgas konkurences rezultātus.
Vienlaikus ar indeksācijas biežuma maiņu tiks risinātas pieaugošās degvielas izmaksas un arī autovadītāju atalgojuma pieaugums.
Atbilstoši ATD veiktajiem aprēķiniem līgumu grozījumu gadījumā 2026. gadā ir nepieciešami finanšu līdzekļi 10 348 907 eiro apmērā. ATD ir informējusi SM par grozījumu īstenošanai nepieciešamajiem finanšu līdzekļiem, kā arī ir iesniegusi ministrijā priekšlikumus finansējuma rašanai.
ATD uzsvēra, ka līgumu grozījumu veikšana un no tiem izrietošo finanšu saistību uzņemšanās būs iespējama tikai pēc Sabiedriskā transporta padomes attiecīgā lēmuma pieņemšanas un nepieciešamā finansējuma apstiprināšanas, ievērojot likuma par budžetu un finanšu vadību noteikto.