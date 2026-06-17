Pēc NMPD brigāžu rindas pie Stradiņiem vienojas par pacientu plūsmas uzlabošanu
Veselības ministrijā trešdien notika tikšanās ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vadību, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas (PSKUS) un Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) pārstāvjiem, lai pārrunātu pacientu plūsmas organizāciju un nodrošinātu savlaicīgu veselības aprūpes pieejamību. To aktualizēja NMPD auto gaidīšanas rinda pie PSKUS uzņemšanas, kā rezultātā nācās gaidīt pacientiem, un kas potenciāli varēja ietekmēt brigāžu operatīvās reaģēšanas spējas.
Klīnisko universitāšu slimnīcu (KUS) pārstāvji uzsvēra, ka galvenā prioritāte ir nodrošināt nepārtrauktu akūto pacientu plūsmu. Vienlaikus tika identificēti vairāki sistēmiski iemesli, kas ietekmē pacientu plūsmas līdzsvaru. To vidū – nepietiekama citu veselības aprūpes līmeņu pieejamība, kā rezultātā ievērojama daļa pacientu ar mazāk akūtām veselības problēmām vēršas neatliekamās palīdzības nodaļās, sociālās aprūpes sektora ietekme un pieaugošais hronisko pacientu skaits, kā arī nevienmērīga reģionālo slimnīcu iesaiste pacientu uzņemšanā un nepietiekama pacientu pārvirzīšana uz zemāka līmeņa stacionāriem gadījumos, kad to pieļauj pacienta veselības stāvoklis.
Sanāksmē tika panākta vienošanās par īstermiņā īstenojamiem operatīvajiem risinājumiem, kā arī ilgtermiņa pasākumiem sistēmas pilnveidei. PSKUS turpinās pilnveidot neatliekamās medicīnas pacientu plūsmas organizāciju, izvērtējot gan iekšējos darbības procesus, gan cilvēkresursu nodrošinājumu, kā arī apsverot iespēju piesaistīt neatkarīgus ekspertus procesu izvērtēšanai un uzlabošanai. Puses vienojās palielināt terapijas gultu skaitu ārstniecības iestādēs gan Rīgā, gan ārpus Rīgas, attīstīt efektīvāku pacientu pārvirzīšanas mehānismu uz atbilstoša līmeņa slimnīcām, ja to ļauj veselības stāvoklis, kā arī stiprināt un plašāk izmantot dežūrārstu resursu. Dežūrārsti nodrošina medicīnisko palīdzību ārpus ģimenes ārstu darba laika visiem iedzīvotājiem neatkarīgi no viņu reģistrācijas ģimenes ārstu praksē. Papildus tiks pilnveidota iedzīvotāju informēšana par dežūrārstu pieejamību un attīstīti attālinātie konsultāciju risinājumi.
Nacionālā veselības dienesta dati liecina, ka 2025. gadā neatliekamās medicīnas un uzņemšanas nodaļās reģistrēti 665 134 pacienti, kas ir par 2,2% vairāk nekā gadu iepriekš. Vislielākais pieaugums novērots klīniskajās universitātes slimnīcās, kur dienā vidēji tiek uzņemti vairāk nekā 226 pacienti. Vienlaikus vidēji tikai aptuveni 33% no observētajiem pacientiem tiek hospitalizēti, kas apliecina nepieciešamību stiprināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību ārpus stacionāra.