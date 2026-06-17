Bijušais “Kings” treneris Hilers pārņem Toronto “Maple Leafs” vadību
Bijušais Losandželosas "Kings" treneris Džims Hilers trešdien kļuva par Nacionālās hokeja līgas (NHL) vienības Toronto "Maple Leafs" galveno treneri.
Hilers kļuva par 41. galveno treneri kluba vēsturē. Viņš klubā jau strādāja no 2015. līdz 2019. gadam, kad bija trenera asistents.
Ar kluba jaunā ģenerālmenedžera Džona Čaikas akceptu 57 gadus vecais Hilers amatā aizstās Kreigu Berubē, kurš pēc 15. vietas 16 Austrumu konferences komandu vidū tika atlaists no amata maija vidū.
Pēdējos četrus gadus Hilers pavadīja "Kings" komandā, kur sākumā bija galvenā trenera palīgs, tad pagaidu galvenais treneris, bet pēc 2023./2024. gada sezonas kļuva par galveno treneri, trīs sezonu laikā sasniedzot bilanci 93-58-24. "Kings" atlaida Hileru 1. martā pēc zaudējuma Edmontonas "Oilers" ar 8-1.
Hilers trenera gaitu sākumā 11 sezonas trenēja Ziemeļamerikas junioru komandas.
Otrdien Čaika uz Filadelfijas "Flyers" aizmainīja vārtsargu Džozefu Volu un aizsargu Saimonu Benuā, pretī saņemot aizsargu Ēmilu Andrai, vārtsargu Sāmuelu Ešonu, kā arī trešās kārtas izvēli nākamajā NHL draftā.
Jau ziņots, ka Toronto klubam piederēs pirmā izvēle 2026. gada draftā.