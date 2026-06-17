Latvijas Radio un LTV darbinieki ir sašutuši par atbrīvošanos no vēsturiskajiem zīmoliem
Latvijas Televīzijas un Latvijas Radio darbinieki publiskā vēstulē, kuru parakstījuši vairāk nekā 200 cilvēki, Latvijas Sabiedriskā medija valdei pauduši bažas par jaunā zīmola "LSM" ieviešanu un iespējamu vēsturisko zīmolu "Latvijas Televīzija" un "Latvijas Radio" pakāpenisku izzušanu.
Darbinieki norāda uz iepriekš doto solījumu laušanu, lēmumu pieņemšanu aiz slēgtām durvīm un vēsturisko izkārtņu noņemšanu no mediju ēkām.
"Valde ir prezentējusi un lēnām sāk ieviest jaunizveidotu zīmolu “LSM”, – uzsverot, ka tas ir sabiedriskā medija “mātes zīmols”. Taču izrādās, ka tieši šis zīmols pakāpeniski aizvietos tik ļoti zināmo Latvijas Radio zīmolu, kurš pērn atzīmēja 100 gadu jubileju, kā arī skatītājiem cauri laikiem zināmo Latvijas Televīzijas zīmolu, kurš atzīmējis 70 gadu jubileju. Darbinieki uzskata, ka Latvijas Televīzija un Latvijas Radio nav vienkārša uzņēmuma identitāte, kuru var “apvienot”, “palikt zem LSM”, vai pakāpeniski likvidēt," teikts vēstulē.
Uz pievienoto vēstuli darbinieki ir saņēmuši valdes atbildi. Ir zināms, ka uz LTV ēkas Zaķusalā netiek plānots atgriezt izkārtni ar uzrakstu “Latvijas Televīzija”, kas tika noņemta, iepriekš neinformējot par to darbiniekus. Sapulcē ar LTV Ziņu dienestu LSM valde apstiprināja, ka, līdzīgi kā “Latvijas Televīzijas” izkārtne, arī lielais uzraksts “Latvijas Radio” no ēkas Doma laukumā pazudīs. Izmaiņas un vienotā identiāte (tas ir – “LSM”) būšot un tikšot ieviestas arī “fiziskā vidē”. Kanālu nosaukumi piedzīvos pārmaiņas gada beigās, pēc Saeimas vēlēšanām. Kanālu identitātes darbiniekiem paredzēts prezentēt jūlijā, taču jau šobrīd redzam pārmaiņas sociālo mediju kontos, piemēram, ltv.lv Facebook kontā logo tagad ir trīs burti – “LSM”. Un izsludinātās uzņēmuma vakancēs parādās termini – “LSM televīzija” un “LSM radio”.
Pirms sabiedrisko mediju apvienošanas liela daļa darbinieku kā būtisku nosacījumu izteica “saglabāt uzņēmuma identitātes”, ko arī solīja atbildīgā Saeimas komisija un SEPLP, uzsverot, ka apvienošanas mērķis ir samazināt adminstratīvos resursus. No SEPLP puses vairākkārt tika solīts neapvienot arī ziņu dienestus, lai saglabātu redakcionālo daudzveidību. Taču arī par ziņu dienestu apvienošanu valde lēmumu ir pieņēmusi, un paredzēts, ka drīzumā tiks sākts apvienošanas process.
Kamēr pašreizējā LSM valde norāda, ka nenes atbildību par SEPLP ( citā sastāvā esošā) solīto, jāuzsver institucionālā nepārtrauktība – tagadējā SEPLP priekšsēdētāja Sanita Upleja-Jegermane padomē strādā jau kopš 2021. gada un ir klātienē piedalījusies sarunās ar LTV un LR darbiniekiem, kad šie solījumi tika izteikti. Arī 2024. gada 11. novembrī SEPLP pieņēma lēmumu par uzņēmuma “Latvijas Sabiedriskais medijs” dibināšanu un apstiprināja statūtus, kuros noteikts, ka LSM valdei nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces (SEPLP) piekrišana jebkādām zīmolu izmaiņām, nodrošinot, ka tiek respektētas apvienošanas koncepcijas darba procesā panāktās vienošanās par vēsturisko zīmolu saglabāšanu.
Darbinieki uzskata, ka šis ir jāatspoguļo plašākā mērogā, tādēļ aicinām uz plašāku diskusiju jau ārpus uzņēmuma par sabiedrībā tik labi zināmajiem, skatītāju un klausītāju iemīļotajiem zīmoliem, kuri ir bijuši klātesoši daudz un dažādos Latvijai nozīmīgos brīžos. Uzskatām, ka šie nosaukumi – LTV un LR – nepieder uzņēmumam, bet gan sabiedrībai. Tāpēc šo vēstuli nosūtam arī Valsts prezidentam un Saeimas deputātiem.