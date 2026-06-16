Shipsea mūzika Liepājas “Pūt, vējiņos!” sasilda klausītājus
13. jūnijā Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” daudzpusīgais solomākslinieks Shipsea kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” un viesiem sniedza emocionāli jaudīgu koncertu “Simfoniskā gaismā”, izraisot vētrainas stāvovācijas. Vakara kulminācijā skanēja hiti un pārsteiguma dueti, kas pārvērta notikumu sirsnīgā atkalredzēšanās brīdī ar Liepāju.
13. jūnijā pirmo reizi Liepājas koncertdārzā “Pūt, vējiņi!” uzstājās daudzpusīgais solomākslinieks Shipsea jeb Jānis Šipkēvics. Koncertā mūziķa spilgtākie skaņdarbi un dziesmas kopā ar kamerorķestri “Sinfonietta Rīga” diriģenta Normunda Šnē vadībā teju atplauka kā bilde caur 3D brillēm, saņemot klausītāju vētrainas stāvovācijas.
Uzstāšanās Liepājā pašam mūziķim bija zīmīgs atkalsatikšanās brīdis. “Atgriezties šeit pirmo reizi kopš bērnības, kopš “Liepājas dzintara”, man nozīmē ļoti daudz. Dziedot gan savas dziesmas, gan dziesmas, ko es mīlu – cilvēkiem, kurus es mīlu, un kuri ir izvēlējušies šādā arktiskas vasaras vakarā justies sirdī ugunīgi. Es ļoti to novērtēju,” apmeklētājus uzrunāja Shipsea.
Koncertprogrammu “Simfoniskā gaismā” ar intrigu atklāja mākslinieka atgriešanās pie savām saknēm diriģēšanā, stājoties pie diriģenta pults baleta svītas “Nestāsti man pasakas” atskaņojumā. Taču vakara turpinājumā sanākušajiem bija iespēja novērtēt mūziķa samtaino tembru un dvēseliskos tekstus tādās dziesmās kā “Pieturi man sevi klāt”, “Sēkla sniegā”, “Meitene no manas klases” un “Lielās cerības”.
Ar spēcīgiem solo priekšnesumiem un balsu harmonijām koncerta skanējumu papildināja dziedātājas Una Daniela un Linda Rušeniece, tostarp Pītera Geibriela legendārajā “Don’t Give up”, Shipsea dziesmai “Cilvēks bez bruņām” u. c. Neizpalika arī solomākslinieka personīgie un sirdssiltie veltījumi viņa elkiem, intepretējot tādas dziesmas kā Imanta Kalniņa “Apvij rokas”, un grupas “Jauns mēness” hitu “Piekūns skrien debesīs”.
Vakars bija muzikālu pārsteigumu bagāts, un visnotaļ lielākais no tiem bija mūziķa sena drauga, dziedātāja Renāra Kaupera dalība, kas rezultējās saviļņojošos duetos dziesmās “Ilgi vēl” un “Mazā bilžu rāmītī”. Pamazām palielinoties dziesmu dinamikai, mūziku bagātināja arī ģitārista Miķeļa Putniņa, basģitārista Jāņa Rubika, bundzinieka Rūdolfa Dankfelda un pianista Toma Mikāla sniegums.
Kulminācijā Shipsea veltīja publikai savu hitu “Siltā gaismā”, un viņi cēlās kājās, lai sveiktu dziedātāju ar mazu gaismiņu jūru. Taču, aplausiem nebeidzoties pēc mūziķu paklanīšanās, ar dziesmu “Es šodien jūku prātā” klausītājus uz jestru jandāliņu atkal aicināja Shipsea un Renārs Kaupers.
Koncertu “Shipsea un “Sinfonietta Rīga”. Simfoniskā gaismā” ar Liepājas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu organizēja SIA “Lielais Dzintars”.