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FOTO, VIDEO: Rīgā pie Nacionālā teātra paralizēta tramvaju kustība

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Otrdienas pēcpusdienā Rīgas centrā pie Latvijas Nacionālā teātra apgrūtināta un vietām pilnībā apturēta gan transportlīdzekļu, gan sabiedriskā transporta kustība, liecina aculiecinieku uzņemtie video.

FOTO, VIDEO: Rīgā pie Nacionālā teātra paralizēta ...
Rīgas centrā pie Latvijas Nacionālā teātra apturēta sabiedriskā transporta kustība.

Paralizēta tramvaju kustība

Otrdienas pēcpusdienā Rīgas centrā pie Latvijas Nacionālā teātra apturēta sabiedriskā transporta kustība.

Notikuma vietā iedzīvotāji fiksējuši operatīvos dienestus, tostarp Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu (VUGD) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD).

Aculiecinieku iesūtītajos video redzams, ka automašīnu plūsma ir apgrūtināta. Savukārt tramvaju kustība pilnībā apstājusies.

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SadursmeVUGDRīgaNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

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