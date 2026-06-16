Operas zvaigznes un īpaši dueti - atklāta “GALA GALANTE. Viva La Musica!” programma
22. augustā Dzintaru koncertzālē norisināsies koncerts “GALA GALANTE. Viva La Musica!”, kas veltīts starptautiskās balvas “Baltijas Balva / Baltic Awards” laureātiem. Organizatori atklājuši vakara programmu, kurā uz vienas skatuves satiksies izcili dažādu valstu operas un klasiskās mūzikas mākslinieki.
Šogad koncertā piedalīsies viens no vadošajiem mūsdienu tenoriem Giorgio Berrugi (Itālija), ukraiņu tenors Dmytro Popov, igauņu soprāns Elina Nechayeva, soprāns Annija Kristiāna Ādamsone, pianists Andrejs Osokins, stīgu instrumentu ansamblis no Lietuvas NICO Ensemble, bass Edgars Ošleja, jaunais pianists Gustavs Kalējs un, protams, operdīva Inese Galante, kuras iedvesmota GALA GALANTE tradīcija ik gadu uz vienas skatuves vieno izcilus māksliniekus no dažādām valstīm. Pie diriģenta pults stāsies maestro Ekhart Wycik (Vācija).
Viens no vakara centrālajiem viesiem būs Giorgio Berrugi - tenors, kuru Plasido Domingo nodēvējis par savu radošo mantinieku. Kopā ar Inesi Galanti un Dmytro Popov viņš izpildīs slaveno duetu Parigi, o cara no Džuzepes Verdi operas Traviata. Programmā skanēs arī slavenas un publikas iemīļotas ārijas no R. Leonkavallo operas Pajaci, Dž. Pučīni Toskas, Š. Guno Fausta un citiem darbiem, kas joprojām ieņem nozīmīgu vietu vadošo opernamu repertuārā.
Par vienu no vakara skaistākajām muzikālajām satikšanām kļūs Elina Nechayeva un Annijas Kristiānas Ādamsones duets. Par vienu no vakara skaistākajām muzikālajām satikšanām kļūs Elina Nechayeva un Annijas Kristiānas Ādamsones duets. Viens no vakara pārsteigumiem būs jauna un negaidīta interpretācija kādam no slavenākajiem skaņdarbiem no Žaka Ofenbaha operas Hofmaņa stāsti.
Tradicionāli GALA GALANTE programma neaprobežojas tikai ar operas repertuāru. Šajā vakarā līdzās klasiskajai mūzikai skanēs arī Raimonda Paula skaņdarbi, Ludovico Einaudi mūzika un klausītāju iemīļotas melodijas, ļaujot vienā programmā satikties dažādām muzikālajām tradīcijām un noskaņām.
Programmā īpaša vieta atvēlēta arī Andrejam Osokinam, kurš uzstāsies kopā ar Baltic Awards Orchestra. Savukārt īpašu noskaņu koncertam piešķirs NICO Ensemble, kas guvis starptautisku atzinību ar savu mūsdienīgo skatījumu uz akadēmisko mūziku un izteiksmīgo skatuves estētiku.
Pēc organizatoru teiktā, GALA GALANTE programma ik gadu tiek veidota nevis kā tradicionāls galā koncerts, bet gan kā rūpīgi izstrādāta muzikālā dramaturģija, kurā pazīstami skaņdarbi iegūst jaunu skanējumu, pateicoties negaidītiem duetu salikumiem, oriģināliem skatuviskiem risinājumiem un interpretācijām.
"GALA GALANTE nav tikai koncerts. Tā ir iespēja uz vienas skatuves satikt māksliniekus, kurus klausītāji ikdienā reti redz kopā. Daudzi priekšnesumi top īpaši šim vakaram, un tieši tāpēc katrs koncerts iegūst savu īpašo raksturu. Mums ir svarīgi radīt muzikālas satikšanās, kurās pazīstami skaņdarbi iegūst jaunas krāsas un kuras nav iespējams piedzīvot ierastajā koncertsezonā," uzsver Baltijas Balva / Baltic Awards ģenerālproducente Diāna Galante.
Vakara noslēgumā visi koncerta dalībnieki kopīgi izpildīs leģendāro Time to Say Goodbye, radot emocionālu kulmināciju koncertam, kas kļuvis par vienu no skaistākajām Jūrmalas vasaras kultūras tradīcijām.