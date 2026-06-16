G7 vienojas palielināt spiedienu uz Krieviju. Tramps sola atjaunot sankcijas Krievijas naftai
G7 līderi Eviānā vienojušies pastiprināt spiedienu uz Krieviju, lai panāktu kara izbeigšanu Ukrainā, solot jaunus sankciju soļus, īpaši enerģētikas sektorā.
ASV prezidents Donalds Tramps otrdien paziņoja, ka ASV drīzumā varēs atkal noteikt sankcijas Krievijas naftai. "Drīz mums tas būs iespējams, jo nafta tagad atkal plūst" caur Hormuza šaurumu pēc ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu, sacīja Tramps.
Arī kāds anonīms avots Francijas diplomātiskajās aprindās apstiprināja, ka "G7 valstu līderi samitā nolēma palielināt spiedienu uz Krieviju, piemērojot sankcijas tās gāzei un naftai". Eiropas līderi sarunās ar Trampu atgādināja, cik svarīgi ir piespiest Krieviju pieņemt mieru pēc Ukrainas noteikumiem, nevis piespiest Kijivu piekāpties Maskavai. "Krievijai vajadzētu noslēgt vienošanos", lai izbeigtu karu pret Ukrainu, pēc tikšanās ar Zelenski sacīja Tramps.
Viņš norādīja uz lielajiem upuriem abās pusēs konfliktā, kas ir nāvējošākais konflikts Eiropas teritorijā kopš Otrā pasaules kara. "Atzīstiet, ka visa šī situācija ir absurda. Tāpēc, jā, es darīšu visu, kas manos spēkos," viņš teica.
Zelenskis pēc tikšanās ar G7 līderiem platformā "X" pauda, ka Ukrainas prioritātes ir skaidras, to vidū ir pretgaisa aizsardzības raķešu skaita palielināšana, ziemas atbalsta pakete un spiediena uz Krieviju pastiprināšana. "Ir lieliski, ka visi saprot, ka Krievija neuzvar, un mums ir jāpiespiež Putins izbeigt šo karu," Ukrainas līderis sacīja sarunās ar Kanādas premjerministru Marku Kārniju.
Francijas prezidents Emanuels Makrons ir uzaicinājis Zelenski palikt Francijā līdz samita beigām 17. jūnijā, lai viņam rastos pilnvērtīga iespēja diskutēt ar Trampu un pārējiem G7 valstu līderiem.
Ukrainas prezidents pirmdien mudināja G7 līderus uz "izlēmīgu un saturīgu" atbildi pēc jaunākā Krievijas triecienu viļņa, kurā gāja bojā vismaz 11 cilvēki un izcēlās ugunsgrēks UNESCO mantojuma sarakstā iekļautā Kijivas katedrālē. Viņš atklāja, ka Putins ir noraidījis piedāvājumu tikties G7 ietvaros, taču teica, ka ir arī Trampam paudis gatavību tikties ar Putinu ASV.
Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers paziņoja, ka valsts ievieš jaunas sankcijas Krievijai, lai palielinātu spiedienu uz Maskavu izbeigt karu Ukrainā. Jauno Lielbritānijas sankciju Krievijai vidū ir sankcijas tankkuģiem, kas transportē sašķidrināto dabasgāzi. "Strādājot ar mūsu sabiedrotajiem G7, mēs turpināsim palielināt spiedienu uz Putinu un viņa līdzgaitnieku loku, līdz Krievijas kara mašīna tiks apturēta un mūsu kontinentā atgriezīsies miers," sacīja Stārmers.
Savukārt Kārnijs paziņoja, ka Kanāda nosaka jaunas sankcijas 160 uzņēmumiem, kas saistīti ar Krievijas tā saukto ēnu floti, ko izmanto, lai apietu Rietumu sankcijas pret Krievijas fosilo kurināmo un citām precēm.
Irāna joprojām ir nozīmīgs temats samitā, un sabiedrotie uzklausīs Trampa viedokli par viņa vienošanos ar Islāma republiku, lai izbeigtu karu Tuvajos Austrumos. Tramps sacīja, ka pēc vienošanās noslēgšanas ASV "nav pienākuma" ieguldīt Irānā, piebilstot, ka tās galvenais mērķis ir panākt, lai Irāna neiegūtu kodolieročus un ka valsts pārvērstos ellē, ja tomēr iegūtu kodolieročus.
Pēc tam, kad bijušais Irānas augstākais līderis Ali Hamenei tika nogalināts kara pirmajā dienā 28. februārī, Tramps raksturoja jauno vadību Teherānā kā "ļoti racionālus cilvēkus", ar kuriem bija "patīkami komunicēt" un kuri "nav radikalizēti".
Tramps arī teica, ka viņš ir ieteicis Izraēlai, ka Sīrijas prezidentam Ahmedam aš Šaram vajadzētu tikt galā ar Teherānas atbalstīto Libānas kaujinieku grupējumu "Hizbollah", jo Izraēlas kampaņa rada pārāk daudz upuru. Šaraa "ļoti labi saprotas ar "Hizbollah", bet viņam nepatīk viņi", sacīja Tramps, piebilstot, ka Sīrijas līderis - bijušais džihādists - "nav nekāds pareizais zēns".