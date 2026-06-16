Pēc starptautiskās pirmizrādes Kannās spēlfilma “Uļa” rudenī nonāks arī pie Latvijas skatītājiem
Rīt, 17. jūnijā, sāksies biļešu iepriekšpārdošana uz vienu no šī gada gaidītākajiem Latvijas kino notikumiem – režisora Viestura Kairiša spēlfilmu “Uļa”. Skatītājiem būs iespēja iepriekš iegādāties biļetes uz pirmajiem publiskajiem seansiem, kas no 16. septembra būs pieejami Latvijas lielākajos kinoteātros. Vairāk informācijas par biļešu iepriekšpārdošanu un filmu var atrast vietnē filmaula.lv.
Filma “Uļa” jau pirms nonākšanas Latvijas kinoteātros ir apliecinājusi savu nozīmību starptautiskā mērogā, un tās ceļš pie vietējā skatītāja kļūst par īpašu notikumu Latvijas kino dzīvē. Filma “Uļa” piedzīvoja savu pirmizrādi 79. Kannu kinofestivāla ietvaros, kur tika iekļauta skatē “Un Certain Regard” – vienā no festivāla galvenajām konkursu programmām. Šajā sadaļā ik gadu tiek atlasīti īpaši oriģināli, mākslinieciski drosmīgi un starptautiski nozīmīgi kinodarbi, un “Uļa” iekļaušana tajā apliecina filmas radošo kvalitāti un rezonansi ārpus Latvijas robežām. Seansu noslēdza vairāk nekā septiņas minūtes ilgas ovācijas. Pēc debijas Kannu kinofestivālā spēlfilma “Uļa” no septembra būs skatāma kinoteātros visā Latvijā.
Filmas "Uļa" pirmizrāde Kannās 2026. gada maijā
2026. gada 21. maijā Francijas dienvidos, kur norisinājās 79. Kannu kinofestivāls, emocionālā saviļņojumā tika aizvadīta režisora Viestura Kairiša un aktiera ...
Filmas “Uļa” centrā ir stāsts par identitāti, piederību un iekšējo spēku. Tā iedvesmota no leģendārās basketbolistes Uļjanas Semjonovas dzīves pieredzes, tomēr pārsniedz biogrāfiska stāsta robežas, kļūstot par universālu pieaugšanas un sevis pieņemšanas vēstījumu. Darbība norisinās 20. gadsimta 60. gadu Latvijā, kur nomaļā lauku vidē augošā Uļa sastopas ar apkārtējo neizpratni par savu atšķirīgumu. Nejaušība viņu aizved uz Rīgu un atver durvis uz lielo sportu, vienlaikus liekot uzdot būtiskus jautājumus par identitāti, ticību sev un vietu pasaulē.
“Uļa” ir vērienīgs Latvijas, Igaunijas, Polijas un Lietuvas kopražojums, kas tapis studijā “Ego Media” sadarbībā ar “Allfilm”, “Staron Film” un “Tremora”.
Filmas radošajā komandā apvienojušies pieredzējuši un starptautiski atzīti profesionāļi – scenārija autori Kārlis Arnolds Avots, Līvija Ulmane un Andris Feldmanis, producents Guntis Trekteris, operators Wojciech Staroń, māksliniece Ieva Jurjāne un citi. Galveno lomu atveido Kārlis Arnolds Avots, kura līdzdalība projektā ir īpaši nozīmīga, jo viņš ir arī filmas idejas līdzautors.
Biļetes uz pirmajiem seansiem būs iespējams iegādāties no 17. jūnija, meklējot tās “Splendid Palace”, “Forum Cinemas”, “Apollo Kino” un “Cinamon Kino” mājaslapā. Vairāk par biļešu iepriekšpārdošanu un filmu iespējams uzzināt filmaula.lv.
Pēdējā gaitā pavadīta basketbola leģenda Uļjana Semjonova. 15.01.2025.
Publiska atvadīšanās no Semjonovas notika Rīgas Latviešu biedrības nama Lielajā zālē. Semjonova apbedīta Rīgas 1. Meža kapos.