Brovdi "Madjars" sola Krievijai "atriebības konveijeri" par uzbrukumu Kijivas Pečeru klosterim
15. jūnijā Krievijas okupanti veica plašu gaisa triecienu pret Kijivu, kura laikā tika bojāts arī Kijivas Pečeru klosteris. Uz to reaģējis arī Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris.
Ukraina noteikti atbildēs uz Krievijas okupantu uzbrukumu Kijivas Pečeru klostera baznīcai, taču tas nebūs "dusmu uzliesmojums, bet gan jau iedarbināta atriebības konveijera lente". To savā "Facebook" lapā rakstīja Ukrainas Bruņoto spēku Bezpilota sistēmu spēku komandieris Roberts "Madjars" Brovdi.
Brovdi paziņoja, ka krievi dzīvos bailēs visā Krievijā. Viņš uzsvēra, ka Ukrainas Aizsardzības spēki "jau ir palaiduši atriebības konveijera lenti" par Krievijas gaisa triecienu Kijivas Pečeru klosterim. Ukraina atbild ar triecieniem Krievijas militārajiem un stratēģiskajiem objektiem. Otrdien, 16. jūnijā, tika ziņots, ka Ukrainas bezpilota lidaparāti pirmo reizi uzbruka naftas pārstrādes rūpnīcai Maskavā.
15. jūnija naktī krievu okupanti veica plašu gaisa triecienu pret Ukrainu. Ienaidnieka galvenais mērķis bija Kijiva, kur viens no triecieniem trāpīja Kijivas Pečeru klostera katedrālei. Krievijas bezpilota lidaparāts "Shahed" trāpīja katedrāles jumta centrā, izraisot plašu ugunsgrēku. Ugunsgrēks aptvēra 800 kvadrātmetrus. Kijivā tika nogalināti vismaz pieci cilvēki, bet 35 ievainoti. Starp cietušajiembija arī kāda grūtniece un divi bērni.
Krievu apšaudē cieta arī dzīvojamās ēkas vairākos Kijivas rajonos, kā arī civilās infrastruktūras objekti, tajā skaitā tirgus un kāds pārtikas veikals.
Kamēr glābēji dzēsa ugunsgrēku Kijevas Pečeru klosterī, Krievijas okupanti tam uzbruka atkārtoti. Rezultātā tika bojāts Kušņikas tornis (aizsardzības būve no 17.-18. gadsimta) un "Mistecka arsenāla" ēka.
Pečeru klosteris ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha krievu okupantu uzbrukumu klosterim nosauca par barbarisku, jo tā ir viena no svētākajām vietām kristietībā. Viņš paziņoja, ka Ukraina UNESCO mehānismu ietvaros aktualizēs jautājumu par Krievijas īstenoto Ukrainas kultūras objektu iznīcināšanu.