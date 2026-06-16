Patiesība par lietus procentiem tavā telefona aplikācijā: ko patiesībā nozīmē 50% lietus iespējamība
Kāpēc telefonā redzama 50% lietus iespējamība, bet aiz loga tā arī nenokrīt ne pile? Izrādās, laikapstākļu lietotnēs šie procenti nereti tiek pārprasti.
Kā "tv3.lv" skaidro "900 sekunžu" laika ziņu moderators Martins Bergšteins, ja prognoze rāda, piemēram, 50% nokrišņu iespējamību, tas nenozīmē, ka lietus ar šādu varbūtību līs tieši pie jūsu mājas.
Viņš skaidro, ka laikapstākļu prognozes tiek veidotas, izmantojot skaitliskos modeļus, kas karti sadala lielākos laukumos jeb režģos. Bezmaksas lietotnēs, kas jau ir iebūvētas telefonos, viens šāds laukums var aptvert pat aptuveni 25 kvadrātkilometrus, tāpēc prognoze attiecas nevis uz konkrētu adresi, bet uz plašāku teritoriju.
Kā skaidro Bergšteins, 50% nokrišņu iespējamība nozīmē 50% varbūtību visam šim modeļa aprēķinu laukumam. Īpaši vasarā, kad lietusgāzes un negaisi mēdz būt ļoti lokāli, vienā pilsētas daļā var stipri līt, bet citā tajā pašā laikā var būt pilnīgi sauss, šis modelis ir aprēķinājis vidējo iespējamību. "Jo lielāks režģis, jo grūtāk būs izšķirt šīs detaļas," skaidro eksperts.
Tā, piemēram, dažādos Rīgas rajonos cilvēkiem bieži var tikt rādīta viena un tā pati prognoze, jo visa pilsēta vai liela tās daļa ietilpst vienā modeļa režģa laukumā.
Vienlaikus Bergšteins norāda, ka mierīgākos laikapstākļos, kad situācija nav tik mainīga un lokāla, telefona prognozes mēdz būt samērā precīzas.