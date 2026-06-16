Iestudējums "Skroderdienas Silmačos" VEF Kultūras pilī 2026. gada jūnijā
2026. gada 15. jūnijā VEF Kultūras pilī skatītājiem atkal bija iespēja izdzīvot Rūdolfa Blaumaņa, šķiet, vispopulārākās lugas “Skroderdienas Silmačos” kaislības, ...
FOTO: VEF kultūras pilī virmo kaislības izrādē “Skroderdienas Silmačos”
Pirmdien, 15. jūnijā, VEF kultūras pilī skatītājiem atkal bija iespēja izdzīvot Rūdolfa Blaumaņa, šķiet, vispopulārākās lugas “Skroderdienas Silmačos” kaislības, kuras uz skatuves uzlicis režisors Gundars Silakaktiņš.
Izrādē lomās iejutušies Latvijas Nacionālā teātra aktrise Anna Klēvere (Antonija), Dailes teātra aktieris Lauris Subatnieks vai Edgars Pujāts (Dūdars), Valmieras teātra aktieri Eduards Johansons (Aleksis) un Elīna Hanzena (Elīna); izrādē piedalās arī Uga Gundars (Kārlēns), Alise Danovska (Ieviņa), Emīls Kivlenieks (Joske), Rolands Beķeris (Rūdis), Samira Adgezalova (Zāra), Aldis Siliņš (Ābrams), Agnese Zeltiņa (Bebene), Sanda Dejus (Pindacīša), Ieva Pļavniece (Tomulīša), Kristians Kareļins (Pindaks), Emīlija Plone (Tonija). Iestudējuma radošajā komandā darbojas arī Zane Dombrovska (muzikālais noformējums), horeogrāfe Inga Krasovska, kostīmu māksliniece Jurate Silakaktiņa un scenogrāfs Ivars Noviks.
Nākamās izrādes “Skroderdienas Silmačos” varēs noskatīties:
- 16. jūnijā plkst.19 Ogres kultūras centrā
- 17. jūnijā plkst.19 Saulkrastu brīvdabas estrādē
- 19. jūnijā plkst.19 Rēzeknē, Latgales vēstniecībā "Gors"
- 20. jūnijā plkst.19 Šlokenbekas muižas pagalmā
- 21. jūnijā plkst.18 Skrundas pilskalna estrādē
- 22. jūnijā plkst.18.30 Ilūkstes brīvdabas estrādē
- 23. jūnijā plkst.19 Siguldas pilsdrupu estrādē