Latvijas un Igaunijas aizsardzības ministri Tartu pārrunās aktuālos reģiona drošības jautājumus
Trešdien, 17. jūnijā, aizsardzības ministrs Raivis Melnis dosies darba vizītē Tartu, Igaunijā, kur tiksies ar Igaunijas aizsardzības ministru Hanno Pevkuru (Hanno Pevkur), lai pārrunātu reģiona drošības un aizsardzības jautājumus un aktualitātes.
Tāpat aizsardzības ministrs R. Melnis vizītes laikā apmeklēs Baltijas Aizsardzības koledžas komandanta maiņas ceremoniju un kursu izlaiduma ceremoniju, kurā pašreizējo komandantu Lietuvas bruņoto spēku brigādes ģenerāli Alvīdu Šupari (Alvydas Šiuparys) amatā nomainīs Nacionālo bruņoto spēku brigādes ģenerālis Egils Leščinskis. Tās laikā, lai izteiktu pateicību par būtisku ieguldījumu Baltijas Aizsardzības koledžas izaugsmē un attīstībā, aizsardzības ministrs ar Latvijas Republikas aizsardzības ministra apbalvojumu “Atzinības Goda Zīme” apbalvos Baltijas Aizsardzības koledžas komandantu, Lietuvas bruņoto spēku brigādes ģenerāli Alvīdu Šupari.
Latvija un Igaunija cieši sadarbojas aizsardzības jomā, lai stiprinātu drošību reģionā un atturētu krieviju no iespējas īstenot militāru agresiju pret Baltijas valstīm. Abas valstis regulāri koordinē savas pozīcijas NATO un Eiropas Savienībā, lai veicinātu kolektīvo aizsardzības spēju attīstību un novirzītu resursus Baltijas reģiona drošībai. Svarīga sadarbības daļa ir arī nacionālo spēju iepirkumu projektu saskaņošana, kas ļauj rast iespējas kopīgiem iepirkumiem un efektīvāk izmantot resursus. Latvijas un Igaunijas bruņotie spēki regulāri piedalās kopīgās militārajās mācībās un apmainās ar pieredzi.
Latvija un Igaunija īsteno vairākus kopīgus projektus, tostarp Baltijas aizsardzības līnijas izveidi ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, NATO 1. Vācijas–Nīderlandes korpusa integrēšanu reģiona aizsardzībai.