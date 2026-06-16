Dakteris Anatolijs Danilāns ir Baltijā labākais populārajā bumbiņspēlē "Color Lines"
12. jūnijā apritēja gads, kopš gastroenterologs Anatolijs Danilāns pavadīja mūžībā savu mīļo sievu un bērnu māti, arī ārsti Irēnu Danilāni. Dakteris Danilāns 83 gadu vecumā gan turpina pieņemt pacientus, gan kā profesors nodod savas zināšanas studentiem Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedrā.
Brīvajos brīžos viņš raksta jaunu grāmatu, kas būs par mikropasauli, un grāmatveikalu plauktos tā varētu nonākt pēc pusgada. “Laikam šī jau būs 19. grāmata. Rakstu mājās savā darba kabinetā uz datora,” viņš atklājis intervijā žurnālam "Kas Jauns".
Taču, kad gribas izvēdināt galvu, ārsts ver vaļā portatīvo datoru un nododas spēlei "Color Lines" jeb "Krāsu līnijas". “Esmu ar šo spēli aizrāvies pēdējos desmit gadus. Ir jāsaliek piecas vienas krāsas bumbiņas blakus, tad tās pazūd. Un, kā tu liec bumbiņu, tā trīs uzkrīt no jauna. Mēģini izcīnīt, līdz visas pazūd. Neteikšu vis, ka tā ir azartspēle, drīzāk domāšanas spēle, kā neliels šahs. Esmu rekordists, man priekšā nav neviena no Baltijas valstīm. Mans rekords ir 167 182 punkti. Tā kā man patīk, neliedzu sev arī vairākas stundas veltīt šai spēlei,” viņš atklāj.