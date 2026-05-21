Džeikobam Elordi pārmet, ka "uzmetis" Kannu kinofestivālu, lai būtu kopā ar Kendalu Dženeri pludmalē
"Oskara" balvai nominētais aktieris Džeikobs Elordi nedēļas nogalē redzēts Havaju salu pludmalē kopā ar Kardašjanu klana pārstāvi modeli Kendalu Dženeri. Bet pirms tam izskanēja runas, ka aktieris atteicis dalību Kannu kinofestivālā veselības problēmu dēļ…
28 gadus vecais aktieris izpelnījies kritiku tīmeklī pēc tam, kad atteicās no dalības Kannu kinofestivālā, aizbildinoties ar kājas traumu. Taču pēc tam paparaci viņu atpazinuši pludmales randiņā kopā ar jauno draudzeni Kendalu Dženeri.
Džeikobam Elordi šogad bija paredzēts pievienoties Kannu festivāla žūrijai, kas ir nozīmīgs notikums karjerā. Dalība festivālā nozīmētu garas darba dienas, filmu seansus un ceļošanu no viena pasākuma uz otru. Tomēr Elordi no šī visnotaļ prestižā pienākuma atteicās, norādot, ka viņam ir kājas savainojums. Bet tikai dažas dienas vēlāk seriāla “Euphoria” aktieris pamanīts Havaju salās kopā ar “Kardašjanu” realitātes šova zvaigzni Kendalu Dženeri, un tas izraisīja asas reakcijas interneta vidē.
Fotogrāfijās redzams, kā jaunais pāris uzturas kūrortā, dzer kafiju, iepērkas vīna veikalā un pavada laiku pludmalē. Dažās bildēs Elordi un Dženere redzami, atpūšamies kopā pie okeāna.
Romantiskajām brīvdienām izvēlētais laiks raisījis virkni jautājumu sociālajos tīklos. Daži uzskata, ka aktieris varētu būt devis priekšroku brīvdienām ar draudzeni, nevis nozīmīgai karjeras izaugsmei, un to nosauc par sliktu lēmumu. Citi pat apgalvo, ka tas varētu kaitēt Elordi reputācijai industrijā. Tajā pašā laikā daudzi aizstāv aktieri, sakot, ka viņš ir pelnījis privātumu un atpūtu, īpaši pēc ļoti noslogotā gada, strādājot pie filmām un TV projektiem. Viņi aizrāda, ka sabiedrība nekavējoties sāk kritizēt, pat nezinot lietas patiesos apstākļus.
Džeikobs un Kendala vēl nav komentējuši savas romantiskās attiecības. Pāris pirmo reizi tika saistīts pēc tam, kad redzēts kopā “Coachella” festivālā. Pēc tam abi vēl dažas reizes nofotografēti kopā izejam sabiedrībā.