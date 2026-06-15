Ceļu satiksmes drošības direkcija paziņo par būtiskām darba laika izmaiņām svētku laikā
Lai svētku brīvdienas neradītu neplānotus kavēkļus, Ceļu satiksmes drošības direkcija aicina transportlīdzekļu vadītājus iepazīties ar klientu apkalpošanas centru un tehniskās apskates staciju darba laika izmaiņām.
Pirmssvētku dienā, pirmdien, 22. jūnijā, strādās tikai tās tehniskās apskates stacijas, kurām arī sestdiena ir noteikta kā darba diena, turklāt tās apkalpos klientus atbilstoši ierastajam sestdienas grafikam. Savukārt svētku kulminācijā – Līgo dienā, 23. jūnijā, un Jāņu dienā, 24. jūnijā – visās CSDD nodaļās un apskates stacijās būs brīvdiena.
Lai kompensētu svētku brīvdienas, sestdien, 27. jūnijā, CSDD darbinieki strādās atbilstoši pirmdienas grafikam, taču darba diena šajā datumā būs par vienu stundu īsāka.
Direkcija vērš autovadītāju uzmanību uz to, ka ierasti pēcsvētku periodā tehniskās apskates stacijās ir vērojams ievērojami lielāks klientu pieplūdums. Lai ietaupītu savu laiku un samazinātu gaidīšanu stacijā, CSDD aicina transportlīdzekļu īpašniekus nepieciešamos maksājumus par tehnisko apskati veikt jau iepriekš elektroniski "e-CSDD" vidē.
Detalizētāka informācija par katra konkrētā klientu apkalpošanas centra un tehniskās apskates stacijas precīzu darba laiku ir pieejama CSDD oficiālās mājaslapas kontaktu sadaļā.