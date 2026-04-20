Stīvens Spīlbergs dalās ar atklājumiem par to, kā citplanētieši mainīs mūsu redzējumu par pasauli
Režisora Stīvena Spīlberga jaunākās filmas "Atklāsmes diena" (“Disclosure Day”) pirmizrāde paredzēta šā gada jūnijā. Tā solās būt pārsteigumu pilna. Sabiedrībai pavēršoties pavisam cits skatījums uz citplanētiešu eksistenci.
Stīvens Spīlbergs pārsteidzis auditoriju Kinomākslas festivālā Lasvegasā, izsakot šokējošu apgalvojumu par savu jaunāko, vasarā gaidāmo filmu “Atklāsmes diena”.
Divas “Oskara” balvas ieguvušais režisors atklāja, ka jaunais ekranizējums būs stāsts par Danielu Kelneru (Džošs O'Konors), kurš mēģina pierādīt citplanētiešu esamību. Aktieri Emīlija Blanta un Kolmans Domingoss atveidos varoņus, ko apsēduši citplanētieši, bet Kolins Fērts tēlos mīklainas valdības aģentūras vadītāju, kurš ir apņēmies noslēpt patiesību.
Spīlbergs apliecināja, ka filma, kuras uzmanības centrā ir citplanētiešu eksistence, ir “daudz tuvāka patiesībai nekā fantāzijai”.
Spīlbergs kā piemēru minēja 2017. gada “New York Times” ziņojumu par Pentagona Uzlabotās aviācijas apdraudējuma identifikācijas programmu, sasaistot šo projektu ar tēmām, kuras viņš pirmoreiz uz ekrāniem atspoguļojis jau filmās “Citplanētietis” (“E.T.”, 1982) un “Trešās pakāpes tuvie kontakti” (“Close Encounters of the Third Kind”, 1977).
“Es patiešām ticu, ka šī filma atbildēs uz jautājumiem un liks uzdot vēl vairāk jautājumu,” viņš teica auditorijai. Režisors piebilda, ka filmas noslēgums sagādās pārsteigumu skatītājiem. “Atklāsmes diena” jau tagad tiek uzskatīta par vienu no šīs vasaras gaidītākajām filmām.