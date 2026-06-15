Noklausies - Gints Smukais izdevis savu versiju tautā iemīļotajai dziesmai "Zemeslodes"
Gaidot savu trešo studijas albumu “EKSPRESIJAS 1”, Latvijas vadošais perkusiju pirkstu stila ģitārists Gints Smukais nodod klausītājiem ilgi lolotu singlu – grupas “Instrumenti” hita “Zemeslodes” instrumentālo versiju un tās videoklipu. Vienlaikus mūziķis izziņo vērienīgu rudenī gaidāmo albuma prezentācijas koncerttūri, kas aptvers skatuves gan Latvijā, gan Lietuvā.
Jaunā ieraksta radošais process tapis ar AKKA/LAA autora stipendijas atbalstu “AMFO studijā”, un tā tehnisko izpildījumu – skaņas režiju, miksu un māsteru – veidojis pieredzējušais skaņas inženieris Toms Lisments.
Skaņdarbs “Zemeslodes” Ginta Smukā daiļradē ieņem ļoti zīmīgu vietu, jo tieši šī melodija pirms 11 gadiem viņam atvēra durvis uz latviešu autoru mūzikas pasauli un iedvesmoja radīt pirmo transkripciju uz ģitāras. Gadu gaitā, attīstoties mūziķa ģitārspēles tehnikai un izpildot šo aranžējumu vairāk nekā tūkstoš dažādos pasākumos, skaņdarbs ir ieguvis arvien skaistāku un pilnīgāku formu. Gints atzīst, ka nu šis darbs beidzot ir noslīpēts līdz pilnībai, tādēļ ir pienācis laiks tā instrumentālo versiju nodot plašāka klausītāju loka vērtējumam lielākajās straumēšanas vietnēs. Mūziķis arī atklāj, ka singla ierakstā viņam būtisks bijis pašu autoru – grupas “Instrumenti” mūziķu Jāņa Šipkēvica un Reiņa Sējāna – atbalsts un uzticēšanās, saņemot viņu radošo svētību skaņdarba izpildījumam un oficiālai izdošanai.
Līdztekus jaunajam singlam ģitārists aktīvi gatavojas septembrī gaidāmajai albuma “EKSPRESIJAS 1” izdošanai, kurā būs apkopoti pēdējo piecu gadu laikā radīti darbi – kopumā desmit jaunas Ginta Smukā oriģinālkompozīcijas un divi citu autoru darbu aranžējumi. “EKSPRESIJAS 1” ir albuma pirmā daļa, kuras turpinājums gaidāms jau nākamgad – 2027. gadā. Albuma muzikālais materiāls ir dziļi introspektīvs un reflektē par pēdējā laika globālajiem un individuālajiem satricinājumiem. Skaņdarbu ideju dīgsti meklējami pandēmijas laika vientulībā un mājsēdē, pārdzīvojumos un bailēs par karu Ukrainā, līdz pat vienkāršai sarunai ar svešinieku pārtikas veikalā un aiz sienas esošu kaimiņu mīlestībā. Albuma ierakstā kā viesmākslinieki piedalās un savu unikālo muzikālo rokrakstu ienes hiphopa izpildītājs ansis, ģitāristi Rihards Lībietis un Jānis Kalniņš, saksofonists Artis Gāga un čelliste Erna Daugaviete.
Jaunā albuma iznākšanu Gints Smukais svinēs ar vērienīgu prezentācijas koncerttūri, kas no septembra beigām līdz pat decembra vidum norisināsies koncertzālēs Latvijā un Lietuvā. Koncertprogramma būs kontrastiem bagāta un pilnībā attaisnos albuma nosaukumu. Tajā izskanēs gan dinamiskas un ekspresīvas ritma spēles, gan melanholiskas noskaņas, kuras Gints papildinās ar personiskiem pieredzes stāstiem no sava dekādēm ilgā ceļa mūziķa un komponista gaitās.
Jau izziņoti pirmie tūres koncerti: 9. oktobrī Rīgā, kultūrbārā “MASA”, 10. oktobrī Mālpils muižā, 16. oktobrī Valmieras kultūras centrā, 23. oktobrī koncertzālē “DUNA” Kuldīgā, 30. oktobrī Salacgrīvas kultūras namā un 10. decembrī Ogres novada Kultūras centrā.