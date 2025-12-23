Atklājas iemesls, kāpēc Stīvens Spīlbergs nevēlējās strādāt ar Benu Afleku
Tiek ziņots, ka režisors Stīvens Spīlbergs 2000. gadu sākumā atteicies sadarboties ar aktieri Benu Afleku pēc trakulīga incidenta baseina ballītē.
Režisors Maiks Binders nesen, viesojoties Stīvena Boldvina podkāstā “One Bad Movie”, apgalvoja, ka Spīlbergs noraidījis iespējamu sadarbību, jo turējis personīgu aizvainojumu pret Afleku – un tas esot saistīts ar neveiklu situāciju, kurā bijis iesaistīts viens no Spīlberga bērniem.
67 gadus vecais Binders stāstīja, ka viss sācies laikā, kad viņš izstrādājis filmu “Man About Town”, un 79 gadus vecais Spīlbergs izrādījis interesi projektu režisēt.
Scenārijs daļēji esot iedvesmots no reāla ielaušanās gadījuma Spīlberga mājā, un sākotnēji šķitis, ka projekts virzās uz priekšu, līdz galvenajai lomai tika piesaistīts Afleks. “Mēs vienojāmies, ka viņš filmā piedalīsies, sadevāmies rokās – viss bija skaidrs,” atcerējās Binders. Taču tieši tad Spīlbergs, kā apgalvots, ideju noraidījis.
“Nē, ar viņu es to darīt nevaru,” Spīlbergs it kā sacījis. “Mēs tikko izgāzāmies ar filmu, kurā viņš piedalījās, tagad viņam vēl ir tas viss Dženiferas Lopesas stāsts, un man ir arī citas problēmas ar viņu.”
Visticamāk, režisors atsaucies uz filmu “Gigli” – 2003. gada romantisko komēdiju ar Afleku un Dženiferu Lopesu galvenajās lomās, kas piedzīvoja smagu izgāšanos kinoteātros laikā, kad abu attiecības bija plaši apspriestas.
Tikmēr Binders paskaidroja, ka šīs “citas problēmas” bijušas saistītas ar kādu baseina malā notikušu epizodi, ko režisors izstāstījis ģimenes atvaļinājuma laikā. Tajā laikā Afleks satikās ar slavenā režisora krustmeitu Gvinetu Paltrovu. Abi bija attiecībās ar pārtraukumiem gandrīz trīs gadus, sākot no 1997. gada līdz 2000. gadā galīgi izšķīrās.
“Mans dēls bija mazs puika, viņš spēlējās baseinā, izkāpa no tā, un tad Bens iegāja baseinā. Mans dēls pastūma Benu ūdenī,” Spīlbergs it kā stāstījis Binderam. “Un Bens ļoti sadusmojās, izkāpa no baseina, pacēla manu dēlu un iemeta viņu atpakaļ ūdenī, liekot viņam raudāt,” piebildis Spīlbergs.
Binderu šāds skaidrojums mulsinājis.
“Man vienkārši nepatīk ar viņu strādāt,” režisors it kā paskaidrojis. “Turklāt viņa pēdējās divas filmas izgāzās. Atrodi kādu citu. Jebkuru, tikai ne viņu. Viņš ir auksts kā ledus.”
Kad Binders vēlāk paziņojis Aflekam, ka projekts vairs nenotiks, aktieris no “Good Will Hunting” nojautis iemeslu. “Bens man piezvanīja un teica: “Vai Stīvens Spīlbergs tev pateica, ka es iemetu viņa bērnu ūdenī? Vai tāpēc es vairs neesmu tavā filmā?”” podkāstā atcerējās Binders.
Galu galā Binders pats uzņēma filmu “Man About Town” pēc tam, kad projekts izjuka, un tā vēlāk tika izdota tieši DVD formātā. Pēc vairākiem gadiem Binders sacīja, ka pajokojis ar Afleku par šo baseina ballītes incidentu, kad filma “Argo” 2013. gada “Oskaru” ceremonijā pārspēja Spīlberga filmu “Lincoln”. “Ben, šovakar tu varētu iemest baseinā visu Spīlberga ģimeni un tev nekas par to nebūtu,” viņš īsziņā rakstījis Holivudas zvaigznei.