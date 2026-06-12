Siguldas pilsētā zarus dedzināt aizliegts: pašvaldība iedzīvotājiem atgādina par videi draudzīgām alternatīvām
Siguldas novadā dārza atkritumu dedzināšana pilsētā ir aizliegta, bet ārpus tās pieļaujama tikai izņēmuma kārtā un ievērojot stingrus nosacījumus, tāpēc iedzīvotāji aicināti izvēlēties videi draudzīgus risinājumus.
Kā informē Siguldas pašvaldībā, sakopjot dārzus un piemājas teritorijas, nereti rodas jautājums, kā pareizi rīkoties ar zariem, lapām un citiem zaļajiem atkritumiem. Lai gan tie ir dabiskas izcelsmes, to dedzināšana pilsētvidē nav pieļaujama. Iedzīvotāji aicināti izvēlēties videi draudzīgus risinājumus un izmantot pieejamās zaru un dārza atkritumu nodošanas iespējas.
Vienlaikus jāņem vērā, ka zaru dedzināšana Siguldas novadā pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos. Izņēmums noteikts Siguldas novada pašvaldības domes saistošo noteikumu Nr. 59 “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Siguldas novadā” 64.2. punktā, kas pieļauj koku un krūmu zaru dedzināšanu tikai tad, ja vienlaikus tiek ievēroti šādi nosacījumi:
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dedzināšana notiek ārpus Siguldas pilsētas teritorijas. Siguldas pilsētā zaru un citu dārza atkritumu dedzināšana ir aizliegta;
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netiek traucēti apkārtējie iedzīvotāji;
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tiek ievērotas ugunsdrošības prasības;
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zari tiek dedzināti to rašanās vietā;
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dedzināti tiek tikai:
- kaitēkļu vai slimību skartas augu daļas;
- mājsaimniecībās lūzušie zari vai koku un krūmu kopšanas rezultātā nozāģētie zari.
Vispirms ieteicams izvērtēt, vai zarus un citus dārza atkritumus iespējams izmantot savā saimniecībā – kompostēt, sasmalcināt mulčai vai izmantot augsto dobju veidošanai. Ja šādas iespējas nav, pieejami vairāki citi risinājumi, kā no zariem atbrīvoties pareizi.
Bioloģiski noārdāmie atkritumi jeb BIO atkritumi ir jāšķiro atsevišķi no sadzīves atkritumiem. Iedzīvotājiem, kuriem nav iespējas veidot piemājas kompostu, “JUMIS” piedāvā pieteikt dažāda izmēra BIO atkritumu konteinerus par samazinātu tarifu.
Pieejami 0,12 m³, 0,24 m³ un 0,66 m³ tilpuma konteineri, kas tiek izvesti pēc grafika. Pakalpojumam var pieteikties gan fiziskās, gan juridiskās personas. Lai bioloģiskie atkritumi būtu derīgi pārstrādei, būtiski ievērot pareizas šķirošanas pamatprincipus.
Siguldas novada iedzīvotāji dažāda veida dārzu un parku atkritumus bez maksas var nodot kompostēšanas laukumā “Kreiļi” Siguldas pagastā. Juridiskajām personām šis pakalpojums pieejams par nelielu maksu.
Kompostēšanas laukumā atsevišķi jānodod:
- nopļauta zāle un koku vai krūmu lapas bez plastmasas un stikla piejaukumiem, kā arī veci augi, puķes un nezāles līdz 50 cm garumā;
- augļi un dārzeņi (rudens sezonā);
- nesaīsināti zari, tajā skaitā tūju zari.
Transporta pakalpojumi
Ja nav iespējas dārzu un parku atkritumus ar savu transportu nogādāt kompostēšanas laukumā “Kreiļi”, “JUMIS” piedāvā transporta pakalpojumus to izvešanai maisos vai konteinerā.
Par citiem dārzu un parku atkritumiem, kas nav iekļauti pieņemamo atkritumu sarakstā, aicinām iepriekš sazināties ar “JUMIS”, rakstot uz e‑pasta adresi info@jumis.lv.
Dārzu un parku atkritumus – smalkus zarus un saknes līdz diviem centimetriem diametrā, lapas, zāli, nezāles, ziedus bez citu atkritumu piemaisījumiem – Siguldas novada iedzīvotāji var nodot “ZAAO” EKO laukumā Raganā, Vidus ielā 12. Nododot dārzu un parku atkritumus laukumā, pakalpojuma cena ir 16 eiro kubikmetrā.
Tāpat Krimuldas un Lēdurgas pagastu iedzīvotāji var pieteikt dārzu un parku atkritumu savākšanu savā adresē. EKO laukumā iespējams iegādāties “Big Bag” maisus atkritumu uzkrāšanai, kā arī tos var savākt ar automašīnas iekraušanas mehānismu no kaudzes vai arī lielāku apjomu ar konteineru. Sīkāka informācija un pakalpojuma maksas aprēķina kalkulators atrodams “ZAAO” tīmekļa vietnē.