"Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre dzimšanas dienā saņem negaidītu pārsteigumu no Valteriem
Realitātes šova "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre savu dzimšanas dienu bija noskaņojusies pavadīt vientulībā, rēķinoties ar mierīgu svētku vakaru un viena pati griežot torti. Tomēr liktenis viņai bija sagatavojis grandiozu pārsteigumu. Tieši tajā brīdī, kad skumjas un vientulības sajūta bija visspēcīgākā, pie durvīm atskanēja negaidīts troksnis - Bindru un Valteru saimes bija apvienojušās, lai pārvērstu šo dienu neaizmirstamos un jautros svētkos.
Pēc tam, kad Estere bija apciemojusi Agritu un Beatrisi rehabilitācijas centrā "Vaivari", viņa pārradās mājās viena. Šoreiz svētku kūku nācās baudīt bez citu klātbūtnes, jo pārējie mājinieki joprojām atradās veselības centrā. Gaviļniece neslēpa situāciju: "Es jau nevaru likt uz pārējiem šķīvjiem, jo nav, kam likt!" Lai gan situācija bija neparasta, Estere apgalvoja, ka neskumst, un plānoja brīvo laiku īsināt, darbojoties dārza puķu dobēs. Griežot torti, viņa vienatnē pacēla glāzi: "Priekā par mani un maniem 20 gadiem uz šīs pasaules!"
Taču tuvinieki jau kala slepenu plānu. Agrita kopā ar Beatrisi, nevienam nesakot, pameta rehabilitācijas iestādi, lai sagādātu jubilārei prieku. Pēkšņi mājas slieksni ar krāšņiem baloniem un dāvanām rokās pārkāpa pārējā ģimene, izraisot Esterē pilnīgu apmulsumu. Tā kā Beatrisei vēl bija jāturpina nodarbības "Vaivaros", jubilāre neslēpa savu izbrīnu un jautāja: "Jūs tā kā prom netaisāties?" Beatrise vienkārši atbildēja, ka abas ir atgriezušās mājās. Tikmēr arī Marlēna, nesaprotot situāciju, painteresējās: "Ko jūs šeit darāt?"
Izrādījās, ka Agrita nebija vienīgā pārsteiguma iniciatore. Klusiņām gar sētas vārtiem Bindru pagalmā ieslīdēja arī Valteru ģimene. Bruņojušies ar krāšņiem ziediem un sirsnīgiem vēlējumiem, viņi pēkšņi parādījās priekšnamā. Gaitenī ieskanoties ģitāras stīgām, Estere bija mēma no pārsteiguma: "Ak, Dievs! Nu, nopietni?"
Viesi jubilārei veltīja grupas "Los Amigos" dziesmu "Sirsniņa", kas gaviļnieci tik ļoti aizkustināja, ka viņa tūlīt pat metās sveicēju apskāvienos. Vita pasniedza Esterei gaisa balonu, kas kalpoja kā simbolisks pamudinājums jauniem izaicinājumiem pēc nesenā gumijlēkšanas piedzīvojuma. Sveiciena izskaņā Vita piebilda: "Mēs nevarējām neatbraukt!" Vita neaizmirsa arī par Agritu, uzdāvinot viņai ziedus. Savukārt Gabriels jubilārei bija sarūpējis iespaidīga izmēra rozes, bet Anna pārsteidza ar kūku, kuru rotāja no pieneņu ziediem izveidots skaitlis 20. Valteru saimei pienenes ir īpašā cieņā — iepriekš viņi pat ļāvās šo pļavas augu degustācijai. Estere neslēpa, ka šis pasākums viņai bijis pilnīgs pārsteigums, kas sniedzis milzīgu pozitīvu emociju lādiņu. Tikmēr Vita paskaidroja dāvanu nozīmi: "Šīs ir Esteres mīļākās puķes un šī ir Gabriela mīļākā kūka. Perfekts salikums!" Simpātijas abu jauniešu starpā nav nekāds jaunums. Interesanti, ka Estere iepriekš bija pārsteigta par Gabriela līdzību puisim, kuru viņa pusaudžu vecumā bija vizualizējusi savos sapņos. Estere atklāti atzina, ka puisis viņai šķiet ļoti pievilcīgs, savukārt Gabriels apstiprināja, ka noteikti plāno viņu vēl kādreiz uzaicināt uz kādu kopīgu pastaigu.