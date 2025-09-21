"Blondie džeki man vispār var nerakstīt!" Estere Bindre atklāj, kāds ir viņas sapņu vīrietis
Raidījumā "Ģimene burkā" Bindru ģimenes mājās valda jautra rosība un ikdienišķas sarunas, kurās mamma Agrita un viņas vecākā meita Estere pieskaras arī delikātai tēmai – puišiem.
Estere, kura šobrīd ir brīva meitene, neslēpa, kas viņai ir svarīgākais pretējā dzimumā. "Blondie džeki man vispār var nerakstīt. Man svarīgākais ir, lai džeks ir vismaz nedaudz garāks par mani, lai es varu vismaz to mazo papēdīti uzvilkt. Man tas ir pats svarīgākais. Pārējie jau man īsti nav tādi noteikumi," ar smaidu atzīst Estere.
Sarunā iesaistās arī mamma Agrita, kura ar humoru papildināja meitas sacīto: "Neprecētie puiši, kuri ir noskatījuši Esteri! Jūs droši varat rakstīt. Ja jūs iepatiksieties Esterei, tad Estere jums atbildēs. Ja jūs nesaņemat atbildi – nemetiet plinti krūmos un uzrakstiet otrreiz!" Pavasarī Estere bija redzama arī šovā "Mīla kemperī", kur gan savu īsto otro pusīti neatrada, taču guva vērtīgas draudzības ar citiem šova dalībniekiem.