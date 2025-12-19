Šova "Ģimene burkā" zvaigzne Estere Bindre atklāj, kādas ir viņas galvenās prioritātes dzīvē
Tuvojoties raidījuma "Ģimene burkā" desmitās sezonas izskaņai, Bindru ģimeni apciemo attiecību speciālists Kristaps Ozoliņš. Viņa vizītes galvenais mērķis - izzināt Esteres iekšējās izjūtas un pārdomas.
Kopīgas pastaigas laikā jauniete neslēpj, ka pēdējais posms viņai kalpojis kā būtisks lūzuma punkts pašattīstībā: "Esmu vairāk saskatījusi to, kas notiek man apkārt un ko es gribu no savas dzīves. Šobrīd man noteikti svarīgs ir darbs, jo es vēlos ieiet tajā ritmā, lai saprastu, kā tas ir - daudz strādāt. Ļauju vairāk laika pavadīt pati ar sevi, darot tās lietiņas, kas man patīk. Man patīk lasīt grāmatas, vairāk esmu sākusi klausīties mūziku – tas man palīdz atbrīvoties un sajust to mieru. Turpinu arī ļoti aktīvi rakstīt savu dienasgrāmatu, izliekot visas savas sajūtas un pārdomas."
Attiecību treneris Kristaps Ozoliņš pauž gandarījumu par Esteres spēju analizēt sevi, īpaši izceļot rakstīšanas terapeitisko efektu: "Dienasgrāmata palīdz veikt tādu auditu – cik dienas es jutos labi, cik dienas jutos slikti. Tas palīdz saprast konsekvences, kurās dienās es jutos slikti, ko es tad darīju." Šobrīd jaunietes ikdienas centrā esot trīs vaļi: izglītība, darba pieredze un autovadītāja apliecības iegūšana.