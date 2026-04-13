VIDEO: šova "Ģimene burkā” dalībniece Estere Bindre sarkst no aktiera Maksima Busela izteiktajiem komplimentiem
Meklējot padomu par karjeras veidošanu teātra pasaulē, realitātes šova "Ģimene burkā" dalībniece Estere Bindre aizvadīja tikšanos ar aktieri Maksimu Buselu. Un Maksima tiešums un izteiktie komplimenti lika jaunajai sievietei jūtami samulst...
Viens no galvenajiem sarunas tematiem bija bažas par to, kā profesionālā darbība teātrī ietekmēs privāto dzīvi. Maksims atklāti atzina, ka vīriešiem šajā industrijā ir zināmas priekšrocības, tomēr viņš vērsa uzmanību uz to, ka daudzas sievietes spēj veiksmīgi atgriezties apritē arī pēc pauzes, kas saistīta ar bērnu audzināšanu. Esterei šis jautājums ir būtisks, jo viņas vērtību sistēmā tuvinieki ieņem pirmo vietu: "Es arī gribētu pati veidot tālāk ģimeni un arī attīstīt pēc sevis pēcnācējus, kurus izaudzināt un izskolot, un laist viņus dzīvē, lai viņi arī tālāk var izbaudīt šo dzīves būtību, tāpēc kaut kā negribētos, lai mana profesija būtu iemesls, kādēļ es to nevaru arī piepildīt."
Aktieris ieteica mainīt skatpunktu – neviens mākslinieks nekad nespēs nospēlēt katru lomu, tāpēc nav jābaidās uz laiku prioritātes mainīt par labu ģimenei. Viņš mudināja nebaidīties no šī soļa, vienlaikus veltot Esterei atzinīgus vārdus: "Es, protams, neesmu nekāds guru, nekāds Dievs, bet tev ir ļoti laba enerģija – tu esi ļoti skaista! Es tev tiešām novēlu, man šķiet, tev viss sanāks!"
Maksims neslēpa, ka ceļš līdz atzinībai mākslas pasaulē ir ērkšķains, tāpēc ir būtiski sevi norūdīt un rast atbalstu apkārtējos, kas tic tavam talantam. Tieši līdzcilvēku ticība ir tā, kas palīdz tikt pamanītai profesionāļu vidū. Estere savukārt reflektēja par to, cik atšķirīgi viņa uztver uzslavas atkarībā no tā, kurš tās izsaka: "Komplimentus saņemt no simpātiska vīrieša ir ļoti grūti, teikšu godīgi. Vēl arī tas, ka no pretējā dzimuma – vispār man ir ļoti, ļoti sarežģīti pieņemt komplimentus. Viens ir, kad tu ar draudzenēm tur: "O, jā, ļoti labi izskaties!" Tad, kad to izsaka vīrietis, tas ir tāds pēkšņi: "Paga, tad varbūt tiešām es izskatos labi!""
Viņa paskaidroja, ka draudzeņu atbalsts bieži ir pašsaprotams, bet vīrieša novērtējumam ir pavisam cita jēga un svars. Tikšanās noslēgumā Maksims centās kliedēt viņas šaubas, dāvājot pēdējo iedvesmas devu: "Nes savu gaismu, jo tev ir ļoti, tiešām...tu esi ļoti gaiša! Jā, tas ir ļoti labi!" Pēc šīs pieredzes Estere jutās gatava rīkoties, atceroties seno parunu: "Kas neriskē – tas nedzer šampanieti!" Pārvarot bailes no gaidāmajām studijām un nezināmā, viņa ir apņēmības pilna tiekties pēc saviem mērķiem.