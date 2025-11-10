Šova "Ģimene burkā" dalībnieces Agrita un Estere Bindres: "Ārpus mājas esam kā divas draudzenes!"
Pašmāju realitātes šova "Ģimene burkā" dalībniecei četru bērnu mammai Agritai Bindrei ar vecāko meitu Esteri beidzot izveidojušās draudzīgas attiecības. Abas apmeklē saviesīgus pasākumus un pavisam nesen atgriezās no kopīga brauciena uz Romu.
Žurnāls "Kas Jauns" Agritu un Esteri sastapa brīdī, kad abas pirmo reizi apmeklēja Rīgas modes nedēļas mākslinieku jaunāko kolekciju skates. “Tuvākajā laikā gribu pārveidot skapi un sākt ģērbties savam stilam atbilstoši, tāpēc šeit varēju paskatīties, kā cilvēki tērpušies. Godīgi sakot, mani mazāk interesēja tas, ko modeles rāda uz mēles, vairāk – kā ģērbušies tie, kas nāk skatīties, kāds ir viņu stiliņš,” tā sarunā ar "Kas Jauns" atklāja Estere, bet Agrita novērojusi, ka, nākot uz modes nedēļu, cilvēki varot drosmīgi izvēlēties spilgtu un neparastu stilu, nesaņemot nosodījumu vai dzēlīgus komentārus. “Jā, savu stilu te var izpaust uz visiem 100 procentiem un pat vairāk,” piekrita Estere.
Meita atklāja, ka tikai pēdējā laikā ar mammu kopā iziet sabiedrībā. “Tagad mūsu starpā izveidojusies tuvāka saikne. Ārpus mājām mums ir draudzeņu attiecības, mammu saucu vārdā – Agrita, taču mājās gan ir jābūt striktām mammas un meitas attiecībām, jo uz to skatās arī mazie bērni,” tā Estere, kas vēl šā gada sākumā šovā "Ģimene burkā" atklāti atzinās, ka savulaik pusaudžu gados piedzīvoto vardarbību attiecībās slēpusi no mammas. Tagad situācija mainījusies, un nu mamma zinot gandrīz visu par viņas sirdslietām. Agrita ļoti novērtē, ka ar meitu izdevies atrast kontaktu: “Nav pat draudzene vajadzīga, ja ir meita blakus. Kad biju jaunāka, sapņoju, ka bērni mani izvēlēsies par savu uzticības personu. Līdz šim mums ar vecāko meitu tā nebija, bet, kad sajutu, ka esam uz pareizā ceļa, mani pārņēma gandarījums.”