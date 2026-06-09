Siguldas trasē nākamsezon noslēgsies Pasaules kauss skeletonā un bobslejā
Nākamsezon Siguldā norisināsies pēdējais no astoņiem Pasaules kausa skeletonā un bobslejā posmiem, vēsta Latvijas Bobsleja un skeletona federācija (LBSF).
Starptautiskā Bobsleja un Skeletona federācija (IBSF) publicējusi provizorisko kalendāru nākamajai sezonai un tajā iekļauti astoņi posmi, no kuriem pēdējais, februāra sākumā, plānots Siguldas trasē.
Savukārt pasaules čempionāts februāra beigās risināsies Norvēģijas trasē Lillehammerē.
Pasaules kausa izcīņa sāksies novembra pēdējā nedēļas nogalē, kad sportisti sacentīsies Altenbergas trasē, Vācijā.
Pēc tam nākamajā nedēļas nogalē notiks Insbrukas posms Austrijā, bet vēl nedēļu vēlāk - vēl vienas sacensības Insbrukā, tikai šoreiz divi stari paredzēti četrinieku ekipāžām. Vēl nedēļu vēlāk bobslejisti un skeletonisti sacentīsies olimpiskajā Kortīnas d'Ampeco trasē, Itālijā.
Pēc Jaunā gada pārtraukuma sezona turpināsies janvāra vidū ar posmu Kēnigszē trasē, Vācijā, kur 2021. gadā trasei smagus postījumus radīja plūdi. Trases atjaunošanai bija nepieciešami vairāki gadi, un šī ir pirmā reize piecu gadu laikā, kad kalendārā atkal iekļautas sacensības šajā trasē.
Sezonas sestais etaps notiks dabīgajā Sanktmoricas trasē Šveicē. Bet nedēļu vēlāk sportisti vēlreiz dosies uz Vāciju, kur posms risināsies Vinterbergas trasē, kam sekos posms Siguldā.