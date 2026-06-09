"Sugababes" dziedātāja Keiša Bjūkanana atceras traumatisku notikumu, kad 16 gadu vecumā tika nolaupīta un nevarēja kārtot eksāmenus
Grupas “Sugababes” dziedātāja Keiša Bjūkanana atklājusi, ka 16 gadu vecumā piedzīvojusi nolaupīšanu – tieši laikā, kad grupa sāka strauji gūt popularitāti.
Keiša Bjūkanana, kura šobrīd ir 41 gadu veca, pastāstījusi šausminošu notikumu, ko viņa piedzīvojusi 2000. gadā. Viņa nolaupīta netālu no savas skolas īsi pirms pamatskolas beigšanas eksāmeniem. Tas sakrita ar laiku, kad “Sugababes” izdeva savu pirmo singlu, kas strauji iemantoja popularitāti. Pārdzīvotā dēļ vecāki viņu izņēma no skolas, un Keiša tā arī nenokārtoja eksāmenus.
„Tieši pirms eksāmeniem notika incidents – mani nolaupīja,” viņa pastāstīja podkāstā “Live, Laugh, Luke... with Luke Hamnett”. „Tas bija ļoti traumatisks pārdzīvojums, tāpēc mani vecāki nolēma, ka izglītību turpināšu citādā veidā. Es pabeidzu mācības, taču eksāmenus nokārtot vairs nevarēju.”
Dziedātāja paskaidroja, ka pagaidām nevēlas atklāt visas detaļas, jo plāno par notikušo rakstīt savā topošajā grāmatā. Taču viņa pastāstīja, ka pēc skolas viņu todien “aizvedis kāds cilvēks”. „Man šķiet, ka es šo notikumu nobloķēju sev atmiņā un pēc tam atgriezos pie mūsu pirmā singla reklamēšanas,” viņa sacīja.
Keiša vairākas stundas turēta pret savu gribu. Vēlāk viņa vērsusies pēc psiholoģiskās palīdzības, lai tiktu galā ar pārdzīvoto.
„Tās bija dažas stundas, bet bērnam tas ir ļoti ilgs laiks,” viņa atzina. Uz jautājumu, vai pēc notikušā apmeklējusi terapiju, Keiša atbildēja: „Protams. Esmu terapijas atbalstītāja jau kopš 16 gadu vecuma.”
Viņa skaidroja, ka šis incidents bija viens no iemesliem, kādēļ priekšlaikus pameta skolu. Tomēr viņa apgalvo, ka vēlāk skolā netika uzņemta atpakaļ, lai kārtotu eksāmenus, jo bija paņēmusi brīvu laiku, lai ierakstītu dziesmas kopā ar grupas biedrēm Mutju Buenu un Šibonu Donagiju.
„Mēs pametām skolu. Šibona atgriezās un viņai ļāva kārtot eksāmenus. Kad Mutja un es mēģinājām atgriezties, attieksme bija ļoti nelaipna,” viņa pastāstīja. „Mums teica: ‘Nē, nē, nē, jūs vairs neatgriezīsieties. Jūs taču domājāt, ka kļūsiet par popzvaigznēm. Redzēsim, kas no tā sanāks.’ Viņi mūs vairs neuzņēma atpakaļ.”
Grupu “Sugababes” 1998. gadā izveidoja citas meiteņu apvienības “All Saints” menedžeris Rons Toms. Keiša grupai pievienojās 13 gadu vecumā, kad labākā draudzene Mutja uzaicināja noskatīties viņas mēģinājumu kopā ar Šibonu.
2000. gadā grupa izdeva debijas singlu “Overload”, kas Lielbritānijas topā sasniedza augsto sesto vietu.
Šobrīd Keiša strādā pie atklātas autobiogrāfiskas grāmatas, kurā stāstīs par piedzīvoto “Sugababes sastāvā” – arī par nolaupīšanu, muzikālās apvienības sastāva maiņām, izslēgšanu no savas grupas un cīņu par tiesībām uz nosaukumu.
Uz jautājumu, kā grupai izdevies pastāvēt tik ilgi, viņa atbildēja: „Godīgi sakot, izklausīsies pēc klišejas, bet man ir sajūta, ka tas viss iespējams tikai pateicoties Dieva žēlastībai. Es tam patiesi ticu, jo aizkulisēs esam piedzīvojušas tik daudz kā tāda, par ko sabiedrība pat nenojauš. Arī šī nolaupīšana. Bija tik daudz smagu pārbaudījumu, ka brīžiem šķita — dažas no mums pat nedrīkstēja izdzīvot, tomēr mēs joprojām esam šeit.”