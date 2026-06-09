Roba Rainera dēls, kurš apsūdzēts vecāku nogalināšanā, vēlas piekļūt 1,5 miljonu dolāru lielam fondam
Niks Rainers, kurš tiek apsūdzēts savu vecāku — Roba Rainera un Mišelas Singeres Raineres — slepkavībā 2025. gada decembrī, Kalifornijas tiesā iesniedzis lūgumu saņemt naudu no viņa vārdā izveidota trasta fonda.
“Niks mīlēja savus vecākus, un viņu nāve viņu ir satriekusi,” teikts pirmdien, 8. jūnijā, iesniegtajā mantojuma lietas pieteikumā. “Taču fakti par to, kas ar viņiem notika vai nenotika, nav šīs trasta tiesvedības jautājums.”
Saskaņā ar pieteikumu Nika vecāki iepriekš bija izveidojuši “mazāku, atsevišķu trastu viņa individuālam labumam” — pieteikumā tas dēvēts par “Nika trastu” — tāpat kā viņi to bija darījuši abu pārējo bērnu, Džeika un Romijas, labā.
Papildus trim bioloģiskajiem bērniem Robs Rainers bija adoptējis arī savas pirmās sievas Penijas Māršalas meitu Treisiju.
Pieteikumā apgalvots, ka puse no trasta līdzekļiem Nikam bija jāizmaksā tieši brīdī, kad viņam apritēja 30 gadi, bet atlikusī daļa — kad viņam apritētu 35 gadi.
Nikam, kuram saistībā ar vecāku nāvi izvirzītas divas apsūdzības pirmās pakāpes slepkavībā un kurš savu vainu nav atzinis, šobrīd ir 32 gadi.
Pieteikumā norādīts, ka Niks joprojām nav saņēmis obligāto izmaksu, kas viņam pienācās 30 gadu vecumā, un ka viņš nav ticis informēts par kopējo summu trastā. Dokumentā apgalvots, ka tā pārsniedz 1,5 miljonus ASV dolāru.
Pieteikumā arī apgalvots, ka pašreizējam trasta pārvaldniekam vairāku mēnešu garumā vairākkārt uzdoti jautājumi, taču atbildēs sniegta mainīga atrunu un pamatojumu virkne, tostarp nepamatotas bažas par Nika tā dēvēto kompetenci pārvaldīt trastu.
Turklāt pieteikumā pieprasīts izmaksāt Nikam pirmo pusi no trasta līdzekļiem, lai viņš varētu segt juridiskos izdevumus un papildināt savu ieslodzījuma vietas kontu, lai viņš varētu iegādāties pamata atbalsta preces, kamēr atrodas ieslodzījumā, piemēram, zeķes un personīgās higiēnas preces, tostarp ziepes, ievērojot cietumā noteiktos zemos tēriņu limitus.
“Šīs izmaksas nav diskrecionāras,” apgalvots pieteikumā. “Trasts nedod pārvaldniekam tiesības šos izmaksu brīžus pakļaut subjektīvam pārvaldnieka vērtējumam par to, kā Niks plāno izmantot šos līdzekļus.”
Pieteikumā arī norādīts, ka, tā kā trasts ir neatsaucams, pārvaldniekam nav tiesību aizturēt līdzekļus no labuma guvēja, kurš tiek uzskatīts par nekompetentu. Pārvaldnieks drīkstot vien “mainīt izmaksas veidu nekompetentam labuma guvējam”.
Tālāk dokumentā uzsvērts, ka nav tiesas lēmuma, ar kuru Niks būtu atzīts par nekompetentu, un nav arī divu licencētu ārstu rakstiska atzinuma, ka viņam trūktu rīcībspējas. Tādēļ pārvaldnieka apgalvojums, ka viņam ir “bažas” par Nika spēju pārvaldīt trastu, esot “nepietiekams”.
Ņemot vērā Nika “pašreizējos apstākļus”, pieteikumā apgalvots, ka pārvaldnieka atteikšanās apmierināt šos lūgumus ir “pilnvaru ļaunprātīga izmantošana”, jo neesot “svarīgāka veida, kā viņš varētu izmantot savus līdzekļus”.
“Likmes Nikam nevarētu būt augstākas,” teikts pieteikumā, norādot, ka viņš nav varējis samaksāt par “pamata nepieciešamībām ieslodzījumā” vai apmaksāt juridisko pārstāvību.
Dokumentā norādīts, ka sākotnēji Niku pārstāvēja advokāts Alans Džeksons. Pieteikumā apgalvots, ka viņš tika nolīgts pārstāvēt Niku, bet par samaksu viņa vārdā vienojās Nika brālis un māsa. 2026. gada 7. janvārī, kā apgalvots pieteikumā, Džeksons bija spiests atteikties no lietas, jo līdzekļi netika piešķirti ne no šī trasta, ne no Raineru ģimenes trastiem.
Pašlaik Niku pārstāv valsts aizstāve Kimberlija Grīna.
Niks Rainers atrodas apcietinājumā pēc tam, kad viņam tika izvirzītas apsūdzības saistībā ar abu vecāku nāvi. Režisors un aktieris Robs Rainers un viņa sieva, producente un fotogrāfe Mišela Singere Rainere, 2025. gada 14. decembrī tika atrasti miruši savās mājās Brentvudā, Losandželosā. Saskaņā ar publiski izskanējušo informāciju, abiem bija nodarīti nāvējoši ievainojumi ar asu priekšmetu, bet viņu dēls Niks vēlāk tika aizturēts un apsūdzēts slepkavībā.
32 gadus vecajam Nikam Raineram izvirzītas divas apsūdzības pirmās pakāpes slepkavībā ar īpašiem apstākļiem. Viņš savu vainu nav atzinis. Prokurori vēl lemj, vai pieprasīt nāvessodu.