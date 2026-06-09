Džonijam Depam - 63! Atceries, kā aktieris izskatījās karjeras sākumā?
Pazīstams ar savu ekscentrisko šarmu un ikoniskajām lomām, Džonijs Deps kopš 80. gadiem ir valdzinājis skatītājus ar savu magnētisko pievilcību.
Par spīti dzīvei, ko pavadījušas pretrunas gan uz ekrāna, gan ārpus tā, divu bērnu tēvs un “Oskara” balvai nominētais aktieris ir izveidojis ilgstošu karjeru, par kādu daudzi aktieri var tikai sapņot. Viņš sadarbojies ar tādiem režisoriem kā Tims Bērtons un Vess Kreivens, kā arī atveidojis skatītāju iemīļotus tēlus, tostarp Džeku Sperovu un Edvardu Šķērroci.
Depa karjera nekad nav bijusi klasisks Holivudas veiksmes stāsts — tajā bijuši gan spoži panākumi, gan skaļi skandāli, gan drosmīgas izvēles, kas viņu padarījušas par vienu no savas paaudzes spilgtākajiem aktieriem.
Deps dzimis 1963. gada 9. jūnijā Ovensboro, Kentuki štatā, ASV. Pirms kļūšanas par aktieri viņš sapņoja par mūziķa karjeru un spēlēja vairākās grupās. Tomēr liktenis viņu aizveda uz kino pasauli — vienu no pirmajām lomām viņš ieguva šausmu filmā “Šausmas Gobu ielā”. Plašāku atpazīstamību Deps ieguva seriālā “21 Jump Street”, kurā kļuva par 80. gadu jauniešu elku.
Taču pats aktieris nevēlējās palikt tikai pie simpātiska televīzijas puiša tēla. Viņš apzināti izvēlējās sarežģītākas, tumšākas un bieži vien ļoti savdabīgas lomas. Viens no nozīmīgākajiem pagrieziena punktiem viņa karjerā bija sadarbība ar režisoru Timu Bērtonu, ar kuru Deps vēlāk izveidoja vienu no pazīstamākajām aktiera un režisora radošajām sadarbībām Holivudā.
Īpaši nozīmīga kļuva filma “Edvars Šķērocis”, kurā Deps atveidoja vientuļu, trauslu un savādu varoni ar šķērēm roku vietā. Šī loma nostiprināja viņa reputāciju kā aktierim, kurš nebaidās no neparastā. Vēlāk sekoja tādas filmas kā “Eds Vuds”, “Miegainā ieplaka”, “Čārlijs un šokolādes fabrika”, “Līgava-līķis”, “Svīnijs Tods: Flītstrītas dēmoniskais bārddzinis” un citas.
Tomēr vislielāko pasaules mēroga popularitāti Džonijam Depam atnesa kapteiņa Džeka Sperova loma filmu sērijā “Karību jūras pirāti”. Ekscentriskais, neprognozējamais un komiskais pirāts kļuva par vienu no 21. gadsimta atpazīstamākajiem kino tēliem. Tieši šī loma padarīja Depu par globālu superzvaigzni un pierādīja, ka viņa savdabīgais aktierspēles stils var būt arī milzīgs komerciāls panākums.
Karjeras laikā Deps ir trīs reizes nominēts “Oskara” balvai, kā arī saņēmis “Zelta globusu” un Ekrāna aktieru ģildes balvu. Viņa filmogrāfija ir ārkārtīgi daudzveidīga — no šausmu kino un fantāzijas filmām līdz drāmām, mūzikliem un biogrāfiskiem stāstiem. Viņa filmas kopumā pasaulē nopelnījušas vairāk nekā 10 miljardus dolāru, kas apliecina viņa milzīgo ietekmi kino industrijā.
Taču Depa vārds gadu gaitā izskanējis ne tikai kino kontekstā. Viņa privātā dzīve bieži nonākusi mediju uzmanības centrā. Aktieris bijis precējies ar Lori Annu Alisoni un vēlāk ar aktrisi Amberu Hērdu. Daudzus gadus viņš bija attiecībās ar franču dziedātāju un aktrisi Vanesu Paradī, ar kuru viņam ir divi bērni — meita Lilija-Rouza Depa, kura pati kļuvusi par aktrisi un modeli, un dēls Džeks.
Pēdējos gados Depa karjeru un publisko tēlu būtiski ietekmēja skaļā tiesvedība ar Amberu Hērdu. Šis konflikts vairākus gadus bija viens no apspriestākajiem Holivudas notikumiem, un tas ietekmēja arī aktiera profesionālo dzīvi. Pēc tiesvedībām Deps atgriezās kino apritē ar filmu “Žanna Dibarī. Karaļa favorīte”, kas 2023. gadā atklāja Kannu kinofestivālu. Filmā viņš atveidoja Francijas karali Luiju XV.
Sprieduma pasludināšanas diena. Džonijs Deps uzvar tiesā Amberu Hērdu
Virdžīnijas štata tiesā ASV pasludināts spriedums civillietā par neslavas celšanu starp aktieri Džoniju Depu (58) un aktrisi Amberu Hērdu (36).
Lai arī viņa vārdu joprojām pavada pretrunīgs vērtējums, Džonijs Deps paliek viens no spilgtākajiem un atpazīstamākajiem aktieriem Holivudas vēsturē.