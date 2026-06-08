Uldis Cipsts Spānijā uzņem filmu ar Rēziju Kalniņu galvenajā lomā. Un ar nulles budžetu!
Kino un seriālu režisors Uldis Cipsts, kas jau vairākus gadus ar sievu Diānu un trīs jaunākajiem bērniem lielākoties dzīvo kalnu pilsētiņā Gaucinā, Spānijā, nesen pabeidzis savu jaunāko filmu - romantisku drāmu "Magdalēnas zeme" ("Magdalena’s Land"), kas tapusi ar nulles budžetu un kurā galveno lomu atveido aktrise Rēzija Kalniņa.
Režisors Uldis Cipsts sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāj, ka filmas tapšana ir neticamu brīnumu pilna. “Pagājušā gada martā ciemos pie mums uz Gaucinu, kas atrodas netālu no Marbeljas un Gibraltāra, uz pāris mēnešiem atpūsties bija atbraukusi Rēzija. Iedevu viņai izlasīt dažus savus uzrakstītos scenārijus. Tos izlasījusi, viņa paziņoja, ka stāsts esot tieši par viņu. Viņa redzot sevi galvenās varones tēlā, un tas ir “jātaisa augšā”. Sākotnēji biju skeptisks, jo nav jau naudas, lai to realizētu.
Bet Rēzija bija pozitīvi noskaņota. “Tici man, mēs to uztaisīsim!” viņa teica.
Jau tālāk sekoja virkne sakritību un brīnumainu pavērsienu. Mans dēls Dāvis Cipsts mācās par režisoru Tallinas kino skolā, viņa draugi ir Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas absolventi, kas ir supergudri jaunieši. Kādu nedēļu pēc Rēzijas viesošanās man zvana dēla draugi, aptuveni 14 jaunieši. Saka – vēloties braukt pie manis praksē filmēt filmu, vai viņi varot jau pirkt lidmašīnas biļetes? Taču man, izņemot Rēziju, nekā nebija. Ne kino tehnikas, ne sarunātas lokācijas. Izdzēru glāzi vīna un devu viņiem ziņu, lai pērk biļetes, jo vairs nebija atkāpšanās ceļa – pateicoties šiem jauniešiem, kas pašlaik mācās filmu skolās dažādās pasaules vietās. Viņu vidū bija mana drauga kinooperatora Gvido Skultes mazdēls Roberts Skulte (viņa vecāki ir Latvijas Nacionālā teātra aktrise Evija Krūze un scenogrāfs Kristaps Skulte – red. piez.), kas ir filmas operators. Tobrīd viņš bija pabeidzis tikai 1. kursu, bet uzfilmēja tik labi, ka visi, kas noskatās filmu, ir sajūsmā par operatora meistarību. Savukārt Roberta brālis Bruno Skulte bija režisora asistents, bet mans dēls Dāvis ir filmas skaņu operators. Es domāju, ka vēsturiski mūsu filmas uzņemšanas laukumā ir bijis augstākais IQ (intelekta koeficients), jo viņi ir beiguši Rīgas Valsts 1. ģimnāziju. Tas arī izpaudās darbā, jo ar jauniešiem apspriedām filozofiskas metaforu nozīmes, viņi rēķināja gaismu un laika grafikus tādā līmenī, kā līdz šim nebiju redzējis nevienam profesionālim,” lepns par savas filmas radošās komandas gudrajiem prātiem ir režisors.
Viens pēc otra atsaucas labi ļaudis
Kad jaunieši jau bija ieradušies pie Ulda Cipsta Gaucinā un kādā no kalnu pilsētiņas restorāniem apsprieda filmēšanas procesu, notika vēl kāds brīnums. “No blakus galdiņa pieceļas puisis, kas ir mākslas kolekcionārs no Šveices, un piedāvā filmēšanai savu māju. Pirms pieciem gadiem viņš Gaucinas laukos ir nopircis piecu zvaigžņu viesnīcu, ko pārveidojis par privātmāju. Un viņš saka, ka pats nebūs uz vietas, bet lai mēs droši izmantojam māju filmēšanai. Arī paši uz filmēšanas laiku varam tajā apmesties. Man bija jāpārraksta scenārijs, jo sākotnēji kā lokācija figurēja māja, kas nav miljoniem vērta. Tad sekoja nākamais brīnumainais pavērsiens – kā mēs tikām pie filmēšanas tehnikas. Pie manis ciemos atbrauca draugi, kas stāstīja, ka viens no viņu draugiem ir pārcēlies uz Spāniju, Marbelju, un viņam ir kravas automašīna ar visu nepieciešamo filmēšanas tehniku. Sazvanīju Aigaru Altenbergu, viņš nekavējoties piekrita."
"Savukārt vietējā restorāna īpašnieks Alvaro nāca klajā ar vēl kādu negaidītu piedāvājumu, ka filmas uzņemšanas laikā viņš paēdinās mūsu komandu. Var tiešām teikt, ka visas brīnumainās lietas saslēdzās kopā. Pēkšņi uzradās kāda sieviete Linna no Gibraltāra, kas atklāja, ka šajā apvidū dzīvo ļoti daudz aktieru. Viņas pamudināts, ieliku feisbukā sludinājumu, un pie mums atbrauca kanādiete Leila, kas četrus gadus ir strādājusi Brodvejā. Filmā viņa tēlo Magdalēnas jeb Rēzijas Kalniņas meitu. Galveno lomu spēlēja aktieris no Šveices – Džeks Vincents. Atsaucās arī profesionālie aktieri no Gibraltāra. Izlasot scenāriju, viņi piedāvāja filmēties par brīvu."
"Kad pabeidzām filmēšanas darbus, izrādījās, ka man kaimiņos dzīvo puisis no Namībijas, kuram pieder skaņu ierakstu studija. Viņš uztaisīja filmai skaņu. Netālu no manis dzīvo mūziķis Mārcis Judzis, kurš, izdzirdējis, ka taisām filmu, piedāvāja uzrakstīt mūziku. Magdalēnas kalpotāja lomā nofilmējās arī Liepājas pusē slavenais uzņēmējs Luijs Fonteins, kurš tagad dzīvo pilī Sjerranevadas kalnos, kas no manis ir trīs stundu braucienā. Var teikt, ka filmā esmu sapulcējis savus kaimiņus. Un tā arī filma tika uzņemta, fiziski bez neviena eiro.”
Krāšņi skati ar Gibraltāra kalniem un Vidusjūru
Pašlaik "Magdalēnas zeme" ir nosūtīta uz lielajiem filmu festivāliem: “Gribējām paspēt uz Kannu kino festivālu, bet vēl nebijām pabeiguši. Filma tapa mēneša laikā, bet pēcapstrāde bija sešu mēnešu rūpīgs darbs. Visticamāk, ka Latvijā filma pirmizrādi piedzīvos šajā ziemā. Filma ir jāredz uz lielā ekrāna, jo gandrīz katrā kadrā ir brīnišķīgas ainavas ar bezgalīgiem kalniem un Vidusjūru tālumā,” piebilst Cipsts.
Romantiskā drāma "Magdalēnas zeme" vēstī par izvēli būt pašam par sevi, būt patiesam pret sevi un maksāt cenu ar ciešanām un sāpēm vai darīt tā, kā visi citi gaida no tevis, bet dzīvot tukšu un pelēku dzīvi: “Tā ir izvēle, kas mums ikvienam kādā brīdī ir aktuāla.” Filma ir angļu valodā, un tās galvenā varone Rēzija Kalniņa tajā runā ar latviešiem raksturīgo akcentu. “Saskaņā ar filmas sižetu viņa spēlē sievieti no Latvijas, bet otrs galvenais varonis Marks ir amerikānis, kas ir dzimis Amerikā, taču audzis Latvijā,” norāda režisors.