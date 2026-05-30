Maija Tabaka pēc ilgāka laika iziet sabiedrībā un saka: "Darbošos tik ilgi, cik veselība ļaus!"
Mākslas galerijā "Daugava", pulcējot daudzus mākslas cienītājus, atklāta leģendārās latviešu gleznotājas Maijas Noras Tabakas jaunākā izstāde "Kompozīcija".
Pēdējos gados māksliniece sabiedrībā redzama salīdzinoši reti, šoreiz viņa pati ieradās uz atklāšanu un iesaistījās sarunās ar draugiem un savas mākslas cienītājiem.
“Sajūtas, protams, ir lieliskas. Mākslas galerijai "Daugava" ir savas tradīcijas, un, manuprāt, tā ir ļoti laba vieta, kur atklāt jaunu izstādi,” žurnālam "Kas Jauns" norāda Maija Tabaka. Viņa atklāj, ka pie izstādes "Kompozīcija" strādājusi aptuveni gadu un šobrīd ar gandarījumu skatās uz paveikto, kas beidzot nonācis skatītāju priekšā.
Īpašu uzmanību šoreiz piesaista arī ziedu motīvi – neierasts pavērsiens mākslinieces daiļradē. “Lai arī agrāk esmu teikusi, ka nevaru iedomāties sevi gleznojam puķes, laikam katra mākslinieka dzīvē pienāk tāds posms, kad tas notiek. Nu tas ir pienācis arī man,” smejoties saka Tabaka. Mākslas leģenda gan piebilst, ka tuvākajā laikā pie ziedu motīviem, visticamāk, neatgriezīsies, jo prātā jau esot jauni izaicinājumi, piemēram, arhitektūras gleznošana.
Interesanti, ka pati māksliniece jau iepriekš žurnālam "Pastaiga" atzinusi, ka doma par puķēm viņas darbos parādījusies pamazām. Pirmo reizi tās viņa gleznojusi savam vīram, kad viņš bijis slims un lūdzis tās uzgleznot. “Ziedi kā ziedi, tomēr diezgan abstrakti man tie toreiz bija,” viņa atceras.
Māksliniece neslēpj, ka iedvesma joprojām nav zudusi un vēlme radīt tikai pieaug. “Protams, es gribētu vēl veidot kompozīcijas, taču jāatceras, ka esmu cilvēks gados. Darbošos tik ilgi, cik veselība ļaus,” saka Tabaka, kura šā gada rudenī svinēs 87. dzimšanas dienu.
