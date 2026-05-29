Norvēģijas kroņprincese Mete Marita ir "smagi slima", un viņas veselība pasliktinās
Norvēģijas kroņprincesei Metei Māritai jau vairākus gadus nākas sadzīvot ar smagu slimību. 2018. gadā tika diagnosticēta plaušu fibroze, un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju.
Kroņprincese Mete Mārita (52) ir “smagi slima”, un viņas veselības stāvoklis ir pasliktinājies, šonedēļ Oslo pēc Ābela balvas pasniegšanas žurnālistiem paskaidroja viņas vīrs kroņprincis Hokons.
Kroņprincese Mete Mārita Norvēģijas Konstitūcijas dienas svinībās 2026. gada 17. maijā
Viņš teica: “Kroņprincese ir smagi slima, un man šķiet, ka pēdējā laikā viņas veselība ir pasliktinājusies. Es par viņu ļoti uztraucos. Ikdienā viņa lieto skābekli, un tas nedaudz palīdz. Pēdējie seši mēneši manā skatījumā ir pagājuši salīdzinoši labi. Taču slimībai ir dažādi posmi, un mēs cenšamies ar to tikt galā pēc iespējas labāk.”
Kroņprincesei plaušu fibrozi diagnosticēja 2018. gadā. Rudenī pils pārstāvji atklāja, ka viņas veselības stāvoklis ir pasliktinājies. Šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju, taču kroņprincis nevar pateikt, kad operācija varētu notikt. “Par to lemj ārsti — tas ir medicīnisks jautājums,” viņš norādīja. “Viņi noteiks, kad būs īstais brīdis. Taču diemžēl man šķiet, ka viņas veselība pēdējā laikā ir kļuvusi daudz sliktāka.”
Kad kroņprincese pēdējo reizi redzēta sabiedrībā?
Pēdējo reizi kroņprincese Mete Mārita sabiedrībā redzēta šomēnes, kad Norvēģijā atzīmēja Konstitūcijas dienu. 17. maijā viņa kopā ar ģimeni piedalījās svinībās pie karaliskās rezidences Skaugumā netālu no Oslo. Šajā īpašajā dienā norvēģi godina 1814. gadā parakstīto valsts konstitūciju — visā valstī notiek svinības ar parādēm, karogiem, mūziku un dažādiem svētku pasākumiem. Kroņprincese bija redzama ar skābekļa aparātu un deguna elpošanas ierīci, bet kādā brīdī viņa apsēdās uz neliela krēsla līdzās vīram un 20 gadus vecajam dēlam Sverrem Magnusam.
Pagājušajā rudenī Oslo universitātes slimnīcas profesors, Elpošanas slimību nodaļas vadītājs Martins Holms, komentējot kroņprinceses veselību, sacīja: “Mēs tuvojamies brīdim, kad būs nepieciešama plaušu transplantācija, tādēļ jau tagad tiek veikti visi nepieciešamie sagatavošanās darbi, lai īstajā brīdī viss būtu gatavs operācijai. Pašlaik vēl nav pieņemts lēmums, kad kroņprincese tiks oficiāli iekļauta plaušu transplantācijas gaidītāju sarakstā.”
Plaušu fibroze ir neizārstējama slimība, kuras gaita ar laiku kļūst arvien smagāka. Slimības dēļ plaušās veidojas rētaudi, tāpēc elpot kļūst aizvien grūtāk.
Smags periods karaliskajai ģimenei
Pēdējos mēnešos Norvēģijas karaliskā ģimene piedzīvojusi vairākus sarežģītus pārbaudījumus. Kroņprincese šobrīd gaida spriedumu sava dēla Mariusa Borga Heibija lietā. Tiesa notika martā. Metes Māritas dēlu arestēja 2024. gadā, un pret viņu izvirzītas 38 apsūdzības, tostarp četras par izvarošanu. Viņš noliedz smagākās no tām.
Oficiālā vizītē Rīgā ieradies Norvēģijas kroņprincis Hokons un kroņpricese Mete Mārita
Kroņprincese saņēmusi arī sabiedrības kritiku par draudzību ar notiesāto seksuālo noziedznieku Džefriju Epstīnu. Martā viņa pirmoreiz publiski komentēja šo tēmu emocionālā intervijā. Arī kroņprincis Hokons otrdien pieskārās šim jautājumam: “Viņai bija svarīgi izskaidrot savas attiecības un kontaktus ar Epstīnu. Manuprāt, tajā intervijā viņa to izdarīja ļoti labi.”
Arī Hokona vecāki — karalis Haralds un karaliene Sonja — šobrīd saskaras ar veselības problēmām. 88 gadus vecā karaliene uz laiku pārtraukusi pildīt publiskos pienākumus sirds ritma traucējumu dēļ.