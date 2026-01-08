Andželīnas Džolijas un Breda Pita seši bērni: kā viņi izauguši un ko dara šodien
Lai gan aktieru pāris Andželīna Džolija un Breds Pits izšķīrās 2016. gadā, viņi joprojām ir sešu bērnu vecāki.
2002. gadā Džolija pirmo reizi kļuva par mammu, adoptējot Medoksu Čivanu no bērnunama Kambodžā. Trīs gadus vēlāk ģimene pieauga, adoptējot Zaharu Mārliju, kura dzimusi Etiopijā. Drīz pēc tam Pits adoptēja arī Džolijas pirmos divus bērnus, un pāris nolēma ģimeni paplašināt vēl. Pēc meitas Šilo piedzimšanas 2006. gadā Džolija un Pits adoptēja dēlu Paksu no Vjetnamas. Savukārt 2008. gadā viņu mājās ienāca arī dvīņi — Noks un Vivjena.
Andželina Džolija ar bērniem Losandželosā 2019. gada jūnijā
“Man bija 26, kad kļuvu par māti,” savulaik izteicās Džolija. “Visa mana dzīve mainījās. Bērni mani izglāba — un iemācīja man citādi būt šajā pasaulē. Man šķiet, ka pavisam nesen es būtu iegrimusi daudz tumšākā stāvoklī, ja nebūtu vēlējusies dzīvot viņu dēļ.”
Intervijā “The New York Times” 2025. gada martā Džolija atklāja, ka viens no dēliem šobrīd dzīvo viņas dzīvoklī Ņujorkā, kas vienlaikus kalpo arī kā “pagaidu pieturas vieta” pārējiem bērniem.
Tikmēr 2024. gada jūlijā kāds avots apgalvoja, ka Pitam ar pieaugušajiem bērniem “praktiski nav nekādas saziņas”.
Džolija un Pits oficiāli pabeidza šķiršanos 2024. gada decembrī.
